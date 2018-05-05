Онлайн матча Франция – Беларусь на чемпионате мира по хоккею

В субботу на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Франции и Беларуси. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте. Также в группе А, вместе с Францией и Беларусью, выступают команды Швеции, Чехии, Словакии, России, Швейцарии и Австрии.

В стартовых поединках на турнире обе команды потерпели разгромные поражения: Франция пропустила семь шайб от России, а Беларусь всухую проиграла Швеции.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Финал и матч за третье место чемпионата мира пройдут 20 мая.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в пятницу, 5 мая:

Швейцария – Австрия – 13:15

Норвегия – Латвия – 13:15

Финляндия – Корея – 17:15

Чехия – Словакия – 21:15

Дания – США – 21:15