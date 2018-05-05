Онлайн матча Финляндия – Корея на чемпионате мира по хоккею
Прямая трансляция матча группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании
В субботу на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Финляндии и Кореи. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте. Также в группе В, вместе с Финляндией и Кореей, выступают команды Канады, Латвии, США, Норвегии, Германии и Дании.
Вчера состоялись два стартовых матча группы: США по буллитам обыграла Канаду, а Дания оказалась сильнее немцев, но победитель определился только в серии буллитов.
Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.
Финал и матч за третье место чемпионата мира пройдут 20 мая.
Все матчи хоккейного чемпионата мира в пятницу, 5 мая:
21:15 Чехия – Словакия
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