25% на победу "Шахтера": букмекеры оценили шансы "горняков" во втором матче Лиги чемпионов

Эксперты считают, что сегодня будут голы в ворота обеих команд

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Букмекеры огласили котировки на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и донецким "Шахтером", который состоится сеголня в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Поединок начнется в 19:55 по киевскому времени.

Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов

Эсперты считают хозяев поля фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Джан Пьеро Гасперини – 1.90, на ничью – 3.95, на победу "Шахтера" – 3.90. Если перевести котировки в проценты, то горняки имеют лишь 25% на успех, в то время как шансы бергамцев победить составляют 51%.

Самый вероятный счет матча – победа одной из команд со счетом 2:1. Вероятность виктории "Аталанты" с таким счетом оценивается коэффициентом 8.50, "Шахтера" – 12.5.

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Фаворитом среди потенциальных авторов голов у "Аталанты" является Дуван Сапата (2.15), также высокие шансы отличиться имеют Йосип Иличич (2.75) и наш Руслан Малиновский (4.30). У "Шахтера" больше всего шансов отличиться у Жуниора Мораеса (3.30), Марлоса (4.00) и Тайсона (4.50).

Где смотреть матч "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов

"Шахтер" ранее ни разу не встречался с "Аталантой", зато успел провести 22 матча против представителей Италии, шесть из которых выиграл. Самым удобным соперником из Апеннин для "горняков" является "Рома" – четыре победы, а вот против хозяев "Сан-Сиро" – "Милана" и "Интера" – провели шесть матчей, три из которых – в Милане, но сумели добыть лишь одну ничью.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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