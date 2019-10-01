Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: все о суперматче группы С

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник, 1 октября, в Милане на легендарном стадионе "Сан-Сиро" состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов: "Аталанта" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 19:55 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех опасных моментов и видео голов.

Положение в группе

В первом туре обе команды потерпели крупные поражения – "Шахтер" дома был бит главным фаворитом группы С "Манчестер Сити" (0:4), а "Аталанта" неожиданно уступила в Хорватии загребскому "Динамо" (0:4).

Тем не менее, "Шахтер" и "Аталанта" остаются главными фаворитами в борьбе за второе место в группе, поэтому очный поединок станет сверхважным в свете дальнейшей турнирной борьбы. Впрочем, даже неудача не поставит крест, ведь впереди еще будет четыре поединка, чтобы исправить ситуацию.

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Кадровая ситуация перед матчем "Аталанта" – "Шахтер":

Луиш Каштру взял с собой в Милан 20 футболистов. Кроме игроков, давно находящихся в лазарете, вне заявки оказались Богдан Бутко и Витао. Зато вместе с командой полетели чемпион мира U-20 Валерий Бондарь и Евгений Коноплянка.

У хозяев поля под вопросом участие в матче нападающего Луиса Муриэля и полузащитника Алехандро Гомеса, хорошо известного украинским болельщикам по выступлениям за "Металлист". Также в строю украинец Руслан Малиновский, но пока тренер не очень ему доверяет. Официальный сайт УЕФА предположил, что команды выйдут на матч в таких составах:

"Аталанта": Голлини; Толой, Паломино, Масьелло; Хатебур, Фройлер, де Роон, Кастань; Гомес; Иличич, Сапата

Голлини; Толой, Паломино, Масьелло; Хатебур, Фройлер, де Роон, Кастань; Гомес; Иличич, Сапата "Шахтер": Пятов; Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили; Марлос, Степаненко, Алан Патрик; Соломон, Мораес, Тайсон

"Шахтер" и "Аталанта" на родине:

"Шахтер" выиграл девять матчей подряд в чемпионате Украины и уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. При этом "горняки" наколотили соперникам 28 мячей при всего шести пропущенных. В последнем перед свиданием с "Аталантой" матче "Шахтер" разгромил полтавскую "Ворсклу" (4:0).

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"Аталанта" успела провести в Серии А шесть матчей, четыре из которых выиграла, потерпев лишь одно поражение от "Торино" (2:3). Сейчас бергамцы идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Выше только "Ювентус" и "Интер".

"Шахтер" против Италии:

"Шахтер" ранее ни разу не встречался с "Аталантой", зато успел провести 22 матча против представителей Италии, шесть из которых выиграл. Самым удобным соперником из Апеннин для "горняков" является "Рома" – четыре победы, а вот против хозяев "Сан-Сиро" – "Милана" и "Интера" удалось добить лишь одну ничью в шести встречах. Надеемся, сегодня эта неприятная традиция будет сломлена.

Букмекеры о матче "Аталанта" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Аталанту" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Джан Пьеро Гасперини – 1.80, на ничью – 3.80, на победу "Шахтера" – 4.33.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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