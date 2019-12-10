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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Чао, Бергамо: "Аталанта" взяла Малиновского и вылетела на матч с "Шахтером" в Харьков

10 декабря, 15:14

Накануне соперник "горняков" добыл волевую победу в чемпионате Италии

Руслан Малиновский/ФК "Аталанта"

Руслан Малиновский/ФК "Аталанта"

Завтра, 11 декабря, в шестом туре Лиги чемпионов в решающем для себя матче "Шахтер" в Харькове примет итальянскую "Аталанту", которая тоже еще не распрощалась с надеждами на 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы. Ранее мы писали, что Евгений Левченко поделился ожиданиями от поединка с "Аталантой".

Итальянская команда с украинским полузащитником Русланом Малиновским уже вылетела из Бергамо и взяла курс на Украину

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Напомним, что "Аталанта" в субботу принимала "Верону" и дважды отыгрывались по ходу встречи. Но проявила характер и уже в компенсированное время вырвала победу -3:2. Одним из голов отметился и украинец Руслан Малиновский, впервые забивший в Серии А. 26-летний Руслан стал пятым украинцем, отличавшимся в чемпионате Италии. Раньше это делали Александр Заваров ("Ювентус"), Алексей Михайличенко ("Сампдория"), Сергей Ателькин ("Лечче") и Андрей Шевченко ("Милан").

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Интересно, что с 37 голами в 15 матчах "Аталанта" является самой результативной командой серии А. "Шахтер" забивает больше остальных команд в чемпионате Украины – 48 голов в 17 турах. Ранее мы давали прогноз на матч "Шахтер" – "Аталанта" от Алексея Белика.

Смотрите также предыдущий поединок между "Аталантой" и "Шахтером" – 1:2

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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