Чемпион Европы составляет треть стоимости состава соперника "Шахтера"

Сравнение составов "Шахтера" и его сегодняшнего соперника "Динамо" из Загреба

/ Фото: AFP

Сегодня в Харькове донецкому "Шахтеру" предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперником чемпиона Украины выступит гранд хорватского футбола "Динамо" из Загреба. На нашем сайте пройдет трансляция "Шахтер" – "Динамо" Загреб онлайн с видео голов и описанием всех опасных моментов.

Ранее мы опубликовали представление соперника "Шахтера" загребского "Динамо" от комментатора каналов "Футбол1/Футбол2" Кирилла Круторогова, а теперь предлагаем сравнить составы команд.

Согласно данным transfermarkt.com, суммарная стоимость "Шахтера" составляет 137,4 млн евро, что на 30 миллионов больше, чем у загребского "Динамо" (107,3 млн евро). Таким образом, средняя стоимость одного игрока "горняков" оценивается в 4,58 млн евро, а у хорватов – 3,83 млн евро.

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Тем не менее, самый дорогой игрок в составе команд играет в "Динамо" – это новоиспеченный чемпион Европы U-21 испанец Дани Ольмо. Воспитанника "Барселоны" оценивают в 30 млн евро – это практически треть от всей стоимости клуба! Зато "Шахтер" может похвастаться тем, что сразу пять игроков стоят более 10 миллионов, а у динамовцев такой только Ольмо.

Интересно, что средний возраст команд одинаковый – 25,5 лет. Самыми возрастными игроками в обеих командах являются вратари – Андрей Пятов у "Шахтера" (35 лет) и Даниел Загорац у "Динамо" (32 года).

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В составе "Шахтера" выступает 13 игроков различных национальных сборных, у "Динамо" – на одного меньше. Также первые команды делегируют по девять игроков в молодежные сборные. Наконец, "горняки" имеют в своем составе 12 легионеров, а у динамовец их 14.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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