"Шахтер" в последнее время прогнозируемый, но выше уровнем, чем "Динамо": мнение эксперта о матче в Загребе

Шевчук считает, что сейчас Шахтер не в очень хорошем состоянии в плане психологии и физики, но ребята сконцентрированы

Вячеслав Шевчук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Сегодня на "Максимире" в Загребе состоится один из ключевых поединков группового раунда Лиги чемпионов для донецкого "Шахтера", который сыграет с лучшей командой Хорватии "Динамо". Мы ведем онлайн матча "Динамо" Загреб – "Шахтер". Имея четыре очка после трех встреч, дончане сражаются с загребцами за второе место в группе. Своим мнением по поводу грядущего поединка и ситуации в квартете С поделился экс-защитник "горняков" и футбольный эксперт Вячеслав Шевчук.

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"Ожидаю сложный матч, – начал Шевчук. – Сейчас Шахтер не в очень хорошем состоянии в плане психологии и физических кондиций, что показывают последние игры в Лиге чемпионов и в чемпионате Украины. Поэтому ребятам очень важно, что в последнем матче чемпионата лидерам дали отдохнуть, чтобы они были хорошо подготовлены физически и психологически сконцентрированы на этой игре. Я считаю, это – ключевой поединок для того, чтобы остаться в Лиге чемпионов. Критика после матча с "Динамо" в Кубке Украины? Думаю, ребята сами понимают, что этот поединок был провальный, может быть, худший за последнее время, года. Но тренер знает, что внутри команды, и по разминке ребят в Загребе я увидел, что они сконцентрированы на матче, понимают его важность. Я верю, что должны собраться и показать хорошую игру. "Шахтер" выше уровнем, чем "Динамо" Загреб в плане индивидуального характера".

На наше уточнение: тот, кто сегодня возьмет три очка, на 80% выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места вслед за "Манчестер Сити", Вячеслав ответил: "Думаю, да".

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Тогда мы поинтересовались, с чем может быть связан небольшой спад "Шахтера" в последнее время? Усталость?

"Не думаю, что усталость, – говорит Вячеслав. – Наверное, есть проблемы тактического характера. "Шахтер" как-то, мне кажется более прогнозируемый в чем-то. Нет какой-то тактической выдумки, хитрости. Все предсказуемо очень. В современном футболе очень важно, чтобы команда была очень хорошо подготовлена именно тактически. А "Шахтер", к сожалению, в последнее время прогнозируемый. Нужно чуть-чуть что-то изменять, чтобы выигрывать матчи".

Не могли мы не поинтересоваться, не рано ли, по его мнению, со счетов списали итальянскую "Аталанту"? Да, бергамцы пока с нулем в графе "очки", но еще три матча и отрыв "Шахтера" и "Динамо" пока не такой уж большой. Ранее мы писали, что Каштру рассказал о грядущей игре с "Динамо": "Коноплянка и Соломон травмированы и остались в Киеве".

"Смотрите, в Лиге чемпионов все команды высокого уровня, что они продемонстрировали в каждом матче, – говорит Шевчук. – Мы видим, что сейчас и "Аталанта", и "Динамо" Загреб – уже не те клубы, что были еще пять-шесть лет назад. Раньше в чемпионате Италии правили "Ювентус", "Интер" и еще несколько других клубов, сейчас уже "Аталанта" рвется вперед. Точно также посмотрите, какую качественную игру показывает "Динамо" Загреб. Поэтому в Лиге чемпионов всегда играют крутые команды, которые показывают хороший и тактический, и физический уровень подготовки".

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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