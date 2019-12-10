"Интер" – "Барселона": кто однозначно должен выиграть на "Джузеппе Меацца"

Барселона - Интер / Фото: Twitter

Сегодня, 10 декабря, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане состоится матч 6 тура Лиги чемпионов, в котором в гости к местному "Интеру" пожалует "Барселона". "Интер" – "Барселона" онлайн с описанием самых интересных моментов, фото и видео смотрите на нашем сайте.

Поединок на Апеннинах начнется в 22:00. Мы уже сообщали, где смотреть "Интер" – "Барселона" в Украине.

Что касается всезнающих букмекеров, то они считают "Интер" явным фаворитом встречи. Победу подопечных Антонио Конте оценивают в 1.54, тогда как на выигрыш "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 5.60. Ничейный исход несколько вероятнее, чем успех каталонской команды – 4.33.

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Самым популярным исходом считается победа итальянцев со счетом 2:1 – 7.5. Также в хожу победа "Интера" со счетом 2:0 и ничья 1:1 – 8.00. Аналитики контор практически не сомневаются, что сегодня вечером забьет форвард "нерадзурри" Ромелу Лукаку – 1.95. Также высоки шансы отличиться у Лаутаро Мартинеса – 2.0. А вот у "Барселоной" главной угрозой должны стать французский форвард Антуан Гризманн и аргентинский голеадор Луис Суарес – коэффициент на их голы – 3.1. Ранее мы сообщали, что Месси нет в заявке "Барселоны" на матч с "Интером".

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