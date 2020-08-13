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"Лейпциг" – "Атлетико": где смотреть матч небитых испанцев и опасных "быков" в 1/4 финала Лиги чемпионов

13 августа, 18:40

Елена Павлова Елена Павлова

Трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

13 августа в Лиссабоне на поле стадиона "Жозе Алваладе" состоится второй четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между немецким "Лейпцигом" и испанским "Атлетико". Поединок в Португалии пройдет без зрителей.Онлайн-трансляция "Лейпциг" – "Атлетико" пройдет на нашем сайте с видео, фото, а также описанием самых важных моментов.

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Начало матча в Лиссабоне в 22:00. В Украине в прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 2", а также будет трансляция на ресурсе Oll.tv (в подписке). Отметим, что в этом поединке определится соперник по полуфиналу для французского "ПСЖ", который в драматической концовке вырвал победу у "Аталанты".

Беспроигрышная серия "Атлетико" насчитывает уже 18 матчей, правда, начал ее испанский клуб еще до карантина. И прервать ее будет очень непросто. Особенно после того, как "Быки" лишились своего главного бомбардира Тимо Вернера, который успел перебраться в "Челси", отказавшись доигрывать Лигу чемпионов с немецкой командой.

Тренировка "Лейпцига"
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Тренировка "Лейпцига" / Фото: Reuters

"У меня и Тимо было прекрасное взаимопонимание. Он очень умный нападающий, который знал, куда бежать, и потому играть с ним было очень легко. У нас есть игроки с очень высоким потенциалом, и мы должны проявить себя как команда. Каждый должен взять ответственность на себя", – заявил сайту UEFA перед матчем нападающий "Лейпцига" Эмиль Форсберг.

Отметим, что матч "Лейпциг" – "Атлетико" оказался под угрозой срыва из-за коронавируса в испанском клубе.

Смотрите, как "Лейпциг" выбил из Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм"

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Лига чемпионов Лейпциг где смотреть Атлетико Мадрид четвертьфинал Эмиль Форсберг
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