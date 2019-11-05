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"Ливерпуль" – "Генк": где смотреть матч победителей Лиги чемпионов против "голодных" бельгийцев

5 ноября, 19:51

Список трансляций поединка футбольных королей Европы против аутсайдеров группы из Бельгии

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Экс-команда Руслана Малиновского пожаловала на легендарный "Энфилд". Во вторник, 5 ноября, на этом стадионе состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Генк". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн матча Ливерпуль – Генк смотрите в трансляции на нашем сайте.

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Смотрите, как "Ливерпуль" две недели назад громил "Генк" в гостях

"Это настоящая мечта – сыграть против лучшего клуба мира. "Энфилд" – особенный стадион. Мы обязательно насладимся игрой, но надо добиться лучшего результата, чем в предыдущих матчах. У нас есть обязательства перед болельщиками, которые приехали поддержать нас", – заявил перед игрой с "Ливерпулем" полузащитник "Генка" Сандер Берге

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
НаполиНаполиНап
3
2
1
0
5
2
3
7
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В
2
ЛиверпульЛиверпульЛив
3
2
0
1
8
6
2
6
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
3
1
0
2
11
9
2
3
Забитые 11
Пропущеные 9
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В
4
ГенкГенкГен
3
0
1
2
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

В свою очередь, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил: "Генк" – серьезный клуб. Список его экс-футболистов говорит о многом. Они играют по всему миру. Это чудесная история успеха. Мы вдохновляемся тем, чего добился "Генк", но должны его обыгрывать".

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Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Генк". Поединок действующего победителя Лиги чемпионов против чемпионов Бельгии покажет сайт oll.tv (по подписке). Трансляция поединка "Ливерпуль" – "Генк" также пройдет на канале "Матч! Футбол 2". Кроме того, следите за онлайном игры мерсисайдцев и бывшего клуба Руслана Малиновского на сайте Segodnya.ua.

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Отметим, что аналитики называют "Ливерпуль" большим фаворитом поединка. На победу команды Юргена Клоппа установлен коэффициент 1.10, на ничью – 10.5, а на победу "Генка" – 29.0. Иными словами, вероятность выигрыша матча "Ливерпулем" оценивается в 88 процентов, ничейного исхода – в 9 процентов, а выигрыша гостей – в ничтожные 3 процента. Кстати, букмекеры предрекают весьма результативную встречу, в которой будет забито четыре и более голов.

Смотрите, как "Ливерпуль" в Лиге чемпионов проигрывал "Наполи" и обыгрывал "Зальцбург"

Смотрите, как "Генк" в Лиге чемпионов проигрывал "Зальцбургу" и играл вничью с "Наполи"

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Ливерпуль Генк

Источник: Сегодня|Спорт

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