Звездная VIP- фанатка поддержала "Ювентус" и лично Криштиану в Турине: у поп-дивы именная футболка

Рианна приехала на "Ювентус" / Фото: Twitter

Большой болельщицей "Ювентуса" оказалась барбадосская поп-дива Рианна. Одна из самых продаваемых исполнительниц всех времен посетила поединок туринского клуба в Лиге чемпионов против "Атлетико". Ранее мы сообщали, что Роналду дал согласие на переход Погба в "Ювентус".

Смотрите, как Рианна прибыла на стадион в Турине

За событиями на "Альянц Стэдиум" Рианна наблюдала из вип-ложи в именной фирменной футболке "бьянко-нери" с надписью Рири.

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Несколько лет назад в социальных сетях Рианна публиковала совместные фотографии с форвардом "Старой Синьоры" Криштиану Роналду. Вероятно, певица приехала поддержать именно 34-летнего португальского форварда. Ранее мы писали, что шейхи из "Пари Сен-Жермен" собрались увезти Роналду из "Ювентуса".Спортивный директор французского клуба Леонардо подготовил заманчивое предложение и форварду, и клубу.

Напомним, недавно португалец высказал недовольство заменой в адрес тренера Маурицио Саррии не пожал ему руку, когда покидал поле во встрече с "Миланом".

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