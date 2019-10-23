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"Совершать такие фолы, как Пятов, нельзя": Маркевич высказался о матче "Шахтера" с Загребом

23 октября, 16:12

Экс-тренер сборной Украины удивлен, что автор спасительного для дончан гола Додо не играет с первых минут

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

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Экс-тренер сборной Украины, "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич прокомментировал матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо", оставшись на третьей строчке своей группы.

"Не думаю, что игра хорватов стала для "Шахтера" сюрпризом. Тем более, что раньше хорваты разгромили "Аталанту" и неплохо выглядели против "Манчестер Сити", – отметил Мирон Маркевич. – Тем не менее я удивлен такой игрой хорватов. Это очень тактически грамотная команда. У них нет суперзвезд, но они показывают очень дисциплинированный футбол. Пенальти в ворота "Шахтера"? Такие фолы нельзя совершать. Тут уж, наверное, вопрос стоит адресовать Пятову – о чем он думал в тот момент и как все видел. Действительно, на ровном месте... Но ничего не поделаешь. Это нужно забыть и двигаться дальше"

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"Командная работа "Шахтера" в защите заслуживает критики, – добавил Мирон Маркевич. – Списывать все на защитников я бы не стал. В прошлом году пропустили 20 голов в 8 матчах. Это продолжается. Теперь 6 голов в 3 матчах – это много. Кстати, не понимаю, почему с первых минут не ставят Додо. Видно, что это молодой пацан, который хочет играть, у него есть необходимое мастерство. Нужно ставить, но тренеру виднее"

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Оценивая перспективы выхода "Шахтера" в 1/8 ЛЧ, Мирон Маркевич сказал: "Все будет решать матч следующего тура в Загребе. Если "Шахтер" хотя бы не проиграет, то будет иметь хорошие шансы пройти дальше в Лиге чемпионов".

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
3
3
0
0
10
1
9
9
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
3
1
1
1
6
4
2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В
3
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П
4
АталантаАталантаАта
3
0
0
3
2
11
-9
0
Забитые 2
Пропущеные 11
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П

Как сообщалось ранее, тренер Загреба отметил хитрость "Шахтера", лишившую хорватов победы в матче с "горняками". Ненад Бьелица признал, что его команда оказалась неготовой к голевому маневру защитника дончан Додо.

Также мы писали, что Коноплянка в гневе после Лиги чемпионов: "Этот судья достает нас везде, особенно меня". Полузащитник "Шахтера" не согласен с решением испанского арбитра Матео Лаоса, назначившего 11-метровый в пользу загребского "Динамо".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Мирон Маркевич Динамо Загреб

Источник: Футбол 24

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