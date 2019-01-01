"Оранжево-черная" ракета: Тайсон вошел в число самых быстрых в Лиге чемпионов

Тайсон / Фото: AFP

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон вошел в рейтинг самых быстрых футболистов Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. Бразильский полузащитник попал в число игроков с самым быстрым рывком.

В домашнем матче группового этапа против "Хоффенхайма" (2:2) 31-летний бразилец развил скорость до 33,3 км/час.

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Лучший результат продемонстрировал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Скорость лучшего футболиста прошлого сезона в одном из рывков в полуфинальном матче с "Барселоной" (0:3) составила 34,5 км/час.

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Ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" в первом матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". "Горняки" примут главного фаворита группы С в Харькове 18 сентября.

Еще до жеребьевки группового этапа"Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Также ранее результаты жеребьевки прокомментировал нападающий Жуниор Мораес. Бразильский нападающий остался немного недоволен из-за того, что в третий раз подряд придется играть с "Манчестер Сити".

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