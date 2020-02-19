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Норвежский Усэйн Болт: Холанд развил невероятную скорость в матче Лиги чемпионов

19 февраля, 13:51

Форвард "Боруссии" приблизился к мировому рекорду в матче с "ПСЖ"

Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд был близок к установлению нового мирового рекорда во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". На нашем сайте была доступна онлайн трансляция поединка "Боруссия" Д – "ПСЖ".

Холанд находился в штрафной площади своей команды, после чего рванулся в контратаку. По информации Newsblad, 19-летний норвежец преодолел дистанцию в 60 метров за 6,64 секунды. Мировой рекорд в спринте на такую дистанцию в помещениях составляет 6,34 секунды.

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Юный форвард оформил дубль в этой встрече, теперь на его счету 10 голов и 1 результативная передача в 7 матчах Лиги чемпионов.

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Кстати, забивала из Дортмунда установил чудо-рекорд в Лиге чемпионов. 19-летний Холанд стал первым в истории игроком, который по ходу одного сезона в ЛЧ забил за две команды.

Также добавим, что игрок "Боруссии" "унизил" опонента из "ПСЖ" и получил награду от УЕФА. Джейдон Санчо поиздевался над Марко Вератти в матче Лиги чемпионов.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

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Лига чемпионов псж Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

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