Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Пять крутых спасенний Пятова с одиннадцатиметровых ударов в Лиге чемпионов

5 октября, 22:29

Кипер Шахтера пять раз выигрывал дуэль у соперников при одиннадцатиметровых ударах

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Getty Images

Донецкий "Шахтер" в матче Лиги чемпионов обыграл "Аталанту". Победу горянки вырвали на последних секундах игры. Итоговый счет – 2:1 в пользу украинской команды.

Читайте также: "Шахтер" поддержал тренировки по футболу для детей с инвалидностью.

Этот поединок не обошелся без пенальти в ворота "горняков", однако голкипер Андрей Пятов сумел выйти победителем дуэли с игроком "Аталанты". Кстати, этот сейв стал пятым для голкипера в турнире.

Реклама

Вашему вниманию все отбитые Андреем Пятовым пенальти за "Шахтер" в Лиге чемпионов.

  • "Аталанта" (01.10.2019)
  • "Манчестер Сити" (26.09.2017)
  • "Мальме" (21.10.2015)
  • "Порту" (30.09.2014)
  • "Рома" (08.08.2011)

Кстати, билеты на ключевой матч "горняков" в Лиге чемпионов – от 100 до 7000 гривен. В свободную продажу поступили билеты на матч Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" на харьковском стадионе Металлист 22 октября примет загребское "Динамо".

В тренде
"Вы же видели разницу в росте?": почему нужно смотреть вечер бокса в Броварах
Денис Беринчик сразится с мексиканцем, который на голову выше украинского боксера

Напомним, хорватский соперник "Шахтера" стартовал в Лиге чемпионов с домашней победы над "Аталантой" (4:0), после чего загребское "Динамо" проиграло на выезде "Манчестер Сити" 0:2.

Смотрите, как загребцы играли с "Аталантой" и "МанСити"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Андрей Пятов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с "Аталантой"Лига чемпионов
"Барселона" – "Интер": дубль Суареса спас каталонцев от пораженияЛига чемпионов
"Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб 2:0 – чемпион Англии без Зинченко дожал лучший клуб ХорватииЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...