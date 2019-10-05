Пять крутых спасенний Пятова с одиннадцатиметровых ударов в Лиге чемпионов

Кипер Шахтера пять раз выигрывал дуэль у соперников при одиннадцатиметровых ударах

Андрей Пятов / Фото: Getty Images

Донецкий "Шахтер" в матче Лиги чемпионов обыграл "Аталанту". Победу горянки вырвали на последних секундах игры. Итоговый счет – 2:1 в пользу украинской команды.

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Этот поединок не обошелся без пенальти в ворота "горняков", однако голкипер Андрей Пятов сумел выйти победителем дуэли с игроком "Аталанты". Кстати, этот сейв стал пятым для голкипера в турнире.

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Вашему вниманию все отбитые Андреем Пятовым пенальти за "Шахтер" в Лиге чемпионов.

"Аталанта" (01.10.2019)

"Манчестер Сити" (26.09.2017)

"Мальме" (21.10.2015)

"Порту" (30.09.2014)

"Рома" (08.08.2011)

Кстати, билеты на ключевой матч "горняков" в Лиге чемпионов – от 100 до 7000 гривен. В свободную продажу поступили билеты на матч Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" на харьковском стадионе Металлист 22 октября примет загребское "Динамо".

Напомним, хорватский соперник "Шахтера" стартовал в Лиге чемпионов с домашней победы над "Аталантой" (4:0), после чего загребское "Динамо" проиграло на выезде "Манчестер Сити" 0:2.

Смотрите, как загребцы играли с "Аталантой" и "МанСити"

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