"Реал" – "Манчестер Сити": где смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов

Список трансляций поединка грандов на "Сантьяго Бернабеу" на ТВ и в интернете

Сегодня в Мадриде пройдет матч с феноменальной вывеской. В первой игре 1/8 Лиги чемпионов встречаются "Реал" и "Манчестер Сити". Начало – в 22:00 по киевскому времени. "Реал" – "Манчестер Сити" смотреть онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Согласно оценкам футбольно-финансовых аналитиков, состав "Манчестер Сити" – на 210 миллионов евро дороже кадровой обоймы "Реала". Общая же цена игроков обеих команд составляет 2,37 миллиарда евро. Это обещает болельщикам грандиозное зрелище на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Не говоря уже о том, что "Реал" под руководством своего нынешнего тренера Зинедина Зидана выиграл три из четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов. А сегодняшнего соперника "Королевского клуба" "Манчестер Сити" аналитики называют главным претендентом на трофей ЛЧ-2020.

Кто покажет матч "Реал" – "Манчестер Сити"

Среда, канал "Футбол 2", 22:00 live

Среда, сайт Oll.tv (в подписке), 22:00 live

(в подписке), 22:00 live Четверг, канал "Футбол 1", 04:05 повтор

Четверг, канал "Футбол 2", 08:40 повтор

Четверг, канал "Футбол 1", 16:40 повтор

В этот день, 6 лет назад, "Реал" уничтожил "Шальке"

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Прогноз на матч "Реал" – "Манчестер Сити" 26 февраля. Несмотря на статус гостей, фаворитами поединка на "Сантьяго Бернабеу" аналитики называют "Манчестер Сити". На победу "горожан" установлен коэффициент 2.39, на ничью – 3.70, на победу "Реала" – 2.85. Иными словами, вероятность выигрыша матча английским клубом оценивается в 40 процентов, испанским грандом – в 34 процента, а ничейного исхода – 26 процентов.

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Наиболее вероятными вариантами итоговых цифр на табло сегодня букмекеры называют ничью 1:1 или победу "МанСити" 2:1 – коэффициенты на такие исходы сегодняшнего противостояния равны 7.00 и 9.50.

Что касается выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов из этой пары, то "Манчестер Сити" на проход аналитики дают 66 процентов (коэффициент 1.47), а "Реалу" – 34 процента (коэффициент 2.80).

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Отметим, что в своих национальных чемпионатах соперники по сегодняшней битве занимают вторые места. Но если "Реал" в Испании отстает от "Барселоны" всего на 2 очка, то "Манчестер Сити" в Англии от "Ливерпуля" – на 22.

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыгрывал в групповом турнире Лиги чемпионов "Шахтер" (3:0)

Смотрите, как "Реал" проигрывална групповом этапе Лиги чемпионов "ПСЖ" (0:3)

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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