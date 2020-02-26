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Теперь все решит суд: "Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков

26 февраля, 13:50

Клуб Александра Зинченко добивается отмены штрафа в 30 млн евро и двухлетнего изгнания из еврокубков

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити", поданную на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в двух предстоящих еврокубковых сезонах. Символично, что английский клуб оформил апелляцию аккурат к сегодняшней игре 1/8 Лиги чемпионов с "Реалом". Смотреть Реал Манчестер Сити онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Когда в суде Лозанны будет сформирована рабочая группа по этому делу, состоится слушание, после которого комиссия CAS вынесет решение. Пока еще нет информации о том, когда именно оно может быть озвучено.

Напомним, согласно санкциям УЕФА, "Манчестер Сити" не будет играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 годов. Кроме того, на "Сити" наложен штраф в размере 30 млн евро. Причина – клуб Александра Зинченко нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

/ Фото: Reuters

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Эксперты уже подсчитали убытки "Манчестер Сити" из-за решения УЕФА.По словам аналитика финансовой отчетности в футболе из Ливерпульского университета Кирана Магуайра, "горожане" потеряют примерно 300 млн фунтов – это 361 млн евро.

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Также мы писали, что клуб Александра Зинченко могут ждать новые санкции – от снятия очков в Премьер-лиге до ссылки в четвертый английский дивизион. Кроме того, за финансовые махинации "Манчестер Сити" грозит лишение чемпионства-2014.

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыгрывал в Лиге чемпионов загребское "Динамо"

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УЕФА Лига чемпионов Манчестер Сити еврокубки Спортивный арбитражный суд fair play

Источник: Сегодня|Спорт

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