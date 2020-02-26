Теперь все решит суд: "Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити", поданную на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в двух предстоящих еврокубковых сезонах. Символично, что английский клуб оформил апелляцию аккурат к сегодняшней игре 1/8 Лиги чемпионов с "Реалом". Смотреть Реал Манчестер Сити онлайн можно в трансляции на нашем сайте.
Когда в суде Лозанны будет сформирована рабочая группа по этому делу, состоится слушание, после которого комиссия CAS вынесет решение. Пока еще нет информации о том, когда именно оно может быть озвучено.
Напомним, согласно санкциям УЕФА, "Манчестер Сити" не будет играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 годов. Кроме того, на "Сити" наложен штраф в размере 30 млн евро. Причина – клуб Александра Зинченко нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.
Эксперты уже подсчитали убытки "Манчестер Сити" из-за решения УЕФА.По словам аналитика финансовой отчетности в футболе из Ливерпульского университета Кирана Магуайра, "горожане" потеряют примерно 300 млн фунтов – это 361 млн евро.
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Также мы писали, что клуб Александра Зинченко могут ждать новые санкции – от снятия очков в Премьер-лиге до ссылки в четвертый английский дивизион. Кроме того, за финансовые махинации "Манчестер Сити" грозит лишение чемпионства-2014.
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