Тренер Загреба отметил хитрость "Шахтера", лишившую хорватов победы в матче с "горняками"

Ненад Бьелица / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица оценил матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в Харькове, в котором хорваты сыграли вничью с "Шахтером" 2:2. По мнению наставника балканцев, они могли рассчитывать и на большее, чем одно очко в этом поединке. Кроме того, Бьелица отметил игровую хитрость "Шахтера" в ситуации со вторым забитым мячом "горняков".

- Я доволен игрой своей команды. У нас было достаточно организации, агрессивности, настроя. Считаю, могли добиться и лучшего результата, пусть и с таким сильным соперником. Были моменты, которыми мы, к сожалению, не воспользовались. Однако и счет 2:2 меня удовлетворяет – он позволяет нам рассчитывать на проход дальше в Лиге чемпионов, – заявил главный тренер загребского "Динамо". – Еще будет матч в Загребе. Там, возможно, покажем еще лучший результат.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" Загреб (2:2)

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- Какой из таймов понравился вам больше?

- Второй, где мы, считаю, были лучше, чем "Шахтер". Хорошо атаковали, Оршич и Ольмо дважды попали в штангу. Не давали противнику создать большое количество голевых моментов. Хотя и в первом тайме мы проявили себя хорошо.

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Гол Додо, ставший для загребцев большим сюрпризом

- Насколько неожиданным стало то, что вышедший на замену Додо, правый защитник "Шахтера", забил свой гол с левого фланга? Показалось, ваши игроки были к этому не готовы.

- Да, действительно так. После углового Исмаили был справа, а Додо слева, и "Шахтер" воспользовался нашей неготовностью к этому. Но Додо – очень быстрый футболист, и мы должны были ожидать от него подобного, – отметил после ничьей с "горняками" главный тренер загребского "Динамо" Ненад Белица.

Как мы писали ранее, Коноплянка в гневе после Лиги чемпионов: "Этот судья достает нас везде, особенно меня". Полузащитник "Шахтера" не согласен с решением испанского арбитра, назначившего 11-метровый в пользу Загреба.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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