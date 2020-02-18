Симеоне расхваливает "Ливерпуль" перед ЛЧ: "Казалось, команда развалится, но она стала только лучше"

Диего Симеоне. Фото: REUTERS/Susana Vera

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне расхвалил своего соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на предматчевой пресс-конференции. Сам поединок состоится сегодня в Мадриде, начало – в 22:00.

"Критика необходима, она всегда помогает нам прогрессировать. Сейчас нам выпало сражаться с очень сильным оппонентом. Стадион будет яростно нас поддерживать, но то же самое обеспечено и "Ливерпулю" в ответном поединке на "Энфилде". Да, болельщики нам помогут, но важно только то, что произойдет на поле. Когда прозвучит стартовый свисток, может случиться абсолютно все. Но внутри команды я вижу оптимизм и желание проявить себя.

Диего Симеоне. Фото: REUTERS/Juan Medina

Не сомневаюсь, что этот "Ливерпуль" войдет в историю как великая команда. "Ливерпуль" не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда. После ухода Коутиньо казалось, что команда развалится, но она стала только лучше! Это многое говорит о том, какую команду они создали. Как вы знаете, мы идем от игры к игре. Решаем проблемы по мере их возникновения. Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе", – сказал Симеоне.

Кстати, ранее мы писали, что у футболистов "Ливерпуля" появились дети через 9 месяцев после легендарного камбэка с "Барселоной". Салах и Хендерсон очень продуктивно отпраздновали победу в полуфинале прошлой Лиги чемпионов.

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Как команды проводили предыдущие матчи в Лиге чемпионов:

"Атлетико" обыграл "Локомотив" (2:0)

"Ливерпуль" победил "Зальцбург" (2:0)

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