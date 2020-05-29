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Стамбул потеряет финал Лиги чемпионов из-за коронавируса: смотрите вариант нового формата плей-офф

29 мая, 17:58

Елена Павлова Елена Павлова

Среди претендентов на главный матч еврокубка - Германия и Португалия

Стамбул не сможет принять финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. По крайней мере, так в своем материале утверждает New York Times. Ранее мы сообщали, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" формату.

По информации издания, решающая встреча главного еврокубкового турнира будет перенесена в другую страну из-за эпидемиологической ситуации в Турции, где коронавирусом заражено уже 160 979 человек. Решение о новом месте проведения финала соревнований будет принято в середине июня. Одним из вариантов является Лиссабон. Однако Стамбул может сохранить право на проведение финала Лиги чемпионов в одном из следующих сезонов.

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Кубок Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Reuters

Также, как сообщает Sky Sport Italia, УЕФА рассматривает вариант, при котором после стадии 1/4 финала Лигу чемпионов доиграют в формате Финала четырех. При этом финал также состоится не в Стамбуле. Вместо этого все встречи будут перенесены в Германию, где эпидемиологическая ситуация лучше, чем в Турции, и уже возобновлен национальный чемпионат.

При таком раскладе заключительные матчи 1/8 финала пройдут 7 и 8 августа, а четвертьфиналы будут сыграны 13 и 14 августа. Завершить еврокубковый сезон УЕФА рассчитывает к 31 августа. Ранее был назван матч Лиги чемпионов, который привел к 41 смерти от коронавируса.

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финал Стамбул Лига чемпионов коронавирус формат

Источники: Sky Sports , The New York Times

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