Тренер "Аталанты": "Малиновский раскрыл все секреты "Шахтера"

Джан Пьеро Гасперини - о встрече с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Джан Пьеро Гасперини / Фото: AFP

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", который состоится 1 октября в Милане. Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Луиш Каштру.

- В Лиге чемпионов каждый матч ответственный. Завтра самый ответственный матч, поскольку знаем, как мы сыграли в Загребе. Мы в трудном положении после того поражения (0:4). Это очень тяжелая группа, у нас всего шесть матчей и нет права на ошибку.

- Последние игры были очень насыщенными. Увидим ли новых игроков на поле?

- Да, все матчи были важные, но не настолько, как сейчас. Знаем, что "Шахтер" проиграл дома и ему тоже нужен результат. Мы готовы к тяжелой игре, готовы атаковать и защищаться.

Насчет возможных смен в составе. Стартовый состав моей команды не 11 игроков, а 16 футболистов. Они могут менять друг друга.

- Тренер Каштру сказал, что будет опасаться атаки "Аталанты". Чего вы будете опасаться?

- "Шахтер" – очень сильная команда, за которую говорит результат. Он давно играет на таком уровне, в таких соревнованиях как Лига чемпионов. Мы новички, мы должны у них учиться, а не они у нас.

Лига чемпионов – хороший подарок для "Аталанты". Я надеюсь, что завтра мы получим не только удовольствие от игры, но и от результата.

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- Какие выводы вы сделали после поражения со счетом 0:4 от Загреба?

- Мы не были готовы к такому высокому уровню игры тех команд, которые представлены в Лиге чемпионов. Мы сделали свои выводы, их было видно в последних матчах Серии А. Это было больно, но это хороший шанс, сделать выводы и стать лучше.

- Вы всегда повторяете, что Лига чемпионов – это турнир высокого уровня. Что изменилось для вас после поражения от "Динамо" Загреб?

- Да, изменилось. Мы показали это во время матчей чемпионата Италии. Лига чемпионов – это самый сильный турнир в мире, где играют чемпионы своих стран, победители межконтинентальных турниров. Играют сильнейшие команды.

Два года назад мы играли в Лиге Европы, у нас не было опыта. Но те уроки, которые мы вынесли, они были видны в нашей игре в последние два года. Поэтому надеемся получить такой же опыт и в этой Лиге чемпионов.

- Не боитесь эффекта "Сан Сиро"?

- Мы не боимся играть на "Сан Сиро", как не боялись играть в Загребе. Мы заслужили то, куда сейчас попали. Мы показываем хорошие результаты. То, что сюда приедет 25 тысяч болельщиков, это хороший момент.

- Вы играете с украинской командой, и, при всем уважении к Сапате, могли бы привести на пресс-конференцию Руслана Малиновского. Говорили с ним о "Шахтере"?

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- Он раскрыл все секреты о "Шахтере" (смеется). На пресс-конференции Сапата, потому что это игрок, которого я хотел показать.

Малиновский – хороший игрок, но еще не показал свой лучший результат. Он очень хорошо стартовал. Но не очень легко играть в итальянской команде и приспособиться к итальянскому футболу.

- Вы недавно обыграли бывшего тренера "Шахтера" Фонсеку. В матче с "Шахтером", как считаете, что более важно, физическая подготовка или психология?

- Я знаю про те результаты, которых достиг Фонсека с "Шахтером". Он неплохо стартовал с "Ромой". В матче с "Ромой" мы показали хороший результат. А "Рома" только набирает.

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Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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