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Тренер "Лейпцига" установил новый возрастной рекорд в Лиге чемпионов

11 марта, 16:31

Александр Трикиша

Нагельсманн стал самым юным тренером-победителем в плей-офф стадии Лиги чемпионов

Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн установил рекорд Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала турнира, в котором его команда разгромила английский "Тоттенхэм" со счетом 3:0 и завоевала путевку в четвертьфинал.

Нагельсманн стал самым юным победителем плей-офф Лиги чемпионов. На момент матча с "Тоттенхэмом" ему исполнилось 32 года и 231 день. Перед первым матчем со "шпорами" Юлиан стал самым юным тренером в плей-офф раунде турнира. А еще в 2018 году 31-летний Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов. Кстати, тот рекорд он установил в матче против "Шахтера".

Мы уже писали, что Моуринью и Нагельсманн забавно обошли запрет УЕФА на рукопожатия. Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Лейпцига" интересным образом поприветствовали друг друга в Лиге чемпионов.

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Кстати, мы уже писали, что одноклубник Руслана Малиновского повторил невероятный рекорд Шевченко: но сделал это – как никто другой. Иличич забил четыре мяча в одном матче Лиги чемпионов, как когда-то Шева. Но стал первым, кому удалось это в плей-офф.

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Смотрите обзор матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм":

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Лига чемпионов Лейпциг Юлиан Нагельсманн

Источник: Сегодня|Спорт

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