"У "ПСЖ" были моменты, но у нас в воротах стоит Нойер": секрет успеха "Баварии" в финале

Атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер повторил рекорд полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса по количеству финалов Лиги чемпионов среди немецких футболистов. Битва мюнхенского клуба с "ПСЖ" стала для него уже четвертой в ЛЧ. После награждения в Лиссабоне Мюллер прокомментировал победу "Баварии" над "ПСЖ" в финале (1:0).

"Удивительно, как мы себя чувствуем сейчас. Создается впечатление, что мы прошли такой долгий путь с ноября – после ухода Нико Ковача. Не знаю, что видели другие, но мы заслужили победу в этом финале своей игрой. У соперника тоже были возможности, но у нас в воротах стоит Нойер. Это был не лучший наш поединок, но мы пытались выиграть этот трофей. Команда отчаянно боролась. У нас есть характер, и парни были готовы биться и терпеть", — сказал Мюллер в интервью DAZN.

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Томас Мюллер / Фото: Reuters

Напомним, что "Бавария" в шестой раз выиграла самый престижный клубный европейский турнир, победив во всех матчах сезона. Также во второй раз в истории мюнхенская команда оформила "требл".

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Также мы сообщали, как фанаты "ПСЖ" и "Баварии" отреагировали на финал Лиги чемпионов. Французские болельщики выместили злость на соседние магазины и припаркованные автомобили.

Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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