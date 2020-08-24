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"У "ПСЖ" были моменты, но у нас в воротах стоит Нойер": секрет успеха "Баварии" в финале

24 августа, 09:59

Елена Павлова Елена Павлова

Мюллер также повторил рекорд полузащитника "Реала" по количеству финалов Лиги чемпионов

Атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер повторил рекорд полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса по количеству финалов Лиги чемпионов среди немецких футболистов. Битва мюнхенского клуба с "ПСЖ" стала для него уже четвертой в ЛЧ. После награждения в Лиссабоне Мюллер прокомментировал победу "Баварии" над "ПСЖ" в финале (1:0).

"Удивительно, как мы себя чувствуем сейчас. Создается впечатление, что мы прошли такой долгий путь с ноября – после ухода Нико Ковача. Не знаю, что видели другие, но мы заслужили победу в этом финале своей игрой. У соперника тоже были возможности, но у нас в воротах стоит Нойер. Это был не лучший наш поединок, но мы пытались выиграть этот трофей. Команда отчаянно боролась. У нас есть характер, и парни были готовы биться и терпеть", — сказал Мюллер в интервью DAZN.

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Томас Мюллер

Томас Мюллер / Фото: Reuters

Напомним, что "Бавария" в шестой раз выиграла самый престижный клубный европейский турнир, победив во всех матчах сезона. Также во второй раз в истории мюнхенская команда оформила "требл".

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Также мы сообщали, как фанаты "ПСЖ" и "Баварии" отреагировали на финал Лиги чемпионов. Французские болельщики выместили злость на соседние магазины и припаркованные автомобили.

Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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финал Лига чемпионов Бавария ПСЖ Томас Мюллер
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