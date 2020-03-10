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"Валенсия" – "Аталанта": онлайн ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

10 марта, 11:36

Богдан Юрков

Трансляция повторного поединка на стадионе "Месталья" за выход в четвертьфинал ЛЧ

Сегодня в Испании проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Валенсия" на стадионе "Месталья" принимает итальянскую "Аталанту" Руслана Малиновского. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Напомним, первая игра соперников завершилась победой "Аталанты" 4:1.

АНОНС МАТЧА "ВАЛЕНСИЯ" – "АТАЛАНТА"

Как мы сообщали ранее, из-за коронавируса "Валенсия" и "Аталанта" сыграют без зрителей. Тем не менее, даже без поддержки "12-го игрока" "летучие мыши" намерены взять реванш у "Аталанты" за разгром трехнедельной давности, когда команда Руслана Малиновского забила "Валенсии" четыре мяча и лишь после этого пропустила от них гол престижа.

Смотрите, как "Аталанта" громила "Валенсию" дома

Ориентировочные составы от УЕФА
"Валенсия" – "Аталанта" 10 марта

"Валенсия": Силлессен; Гайя, Дьяхаби, Коклен, Васс; Гедеш, Парехо, Кондогбиа, Ферран; Родриго, Гамейро
Не сыграют: Гарай (колено), Макси Гомес (стопа), Пиччини (колено), Габриэл (дисквалификация), Ману Вальехо (стопа), Мангаля (задняя мышца бедра), Коста (мышца)
Под вопросом: Родриго (колено)

"Аталанта": Голлини; Паломино, Кальдара, Джимшити; Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич; Сапата
Под вопросом: Толои (мышца)

Репетиции в национальных чемпионатах. "Валенсия" в последней игре чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с "Алавесом" – 1:1. В турнирной таблице Примеры "летучие мыши" занимают седьмое место.

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В свою очередь, "Аталанта" перед ответной встречей с "Валенсией" разгромила на выезде "Лечче" 7:2. Команда из Бергамо занимает в Серии А четвертое место. Правда, из-за распространения коронавируса в Италии "Аталанта" не проводила официальных матчей с 1 марта. Не исключено, отсутствие игрового тонуса скажется за команде Руслана Малиновского в повторном поединке с "Валенсией".

Смотрите, как "Аталанта" громила в Серии А "Лечче" (7:2)

Заявления перед матчем "Валенсия" – "Аталанта"

"Разумеется, результат первого матча придает нам уверенности в своих силах. Нам нужно забить, но при этом не стоит забывать об обороне. С психологической точки зрения мы работаем над тем, чтобы у команды не было чувства, что дело уже сделано. В первом матче мы сыграли великолепно, но лично я ничего праздновать не буду вплоть до финального свистка в ответной встрече", – заявил перед повторной игрой с "Валенсией" главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини

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"Постараемся подготовиться к игре как можно лучше. Дома мы сильны, а результат первого матча не отражает того, что происходило на поле. Поэтому не думаю, что нам понадобится чудо, чтобы пройти дальше", – считает главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес

Прогноз на матч "Валенсия" – "Аталанта" 10 марта. Аналитики называют фаворитом поединка итальянский клуб. На победу "Аталанты" в основное время букмекерами установлен коэффициент 2.40, на ничью – 3.90 , на победу "Валенсии" – 2.75. Иными словами, вероятность выигрыша матча гостями оценивается в 40 процентов, хозяевами – в 35 процентов, а ничейного исхода – в 25 процентов.

Тренировка "Аталанты" на "Месталье"

Тренировка "Валенсии" перед "Аталантой"

Что касается выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, то на проход "Аталанты" установлен коэффициент 1.04, а "Валенсии" – 14.0. Таким образом испанскому клубу дают всего лишь 7 процентов на попадание в следующий раунд соревнований, а итальянскому – 93 процента.

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Наиболее вероятным счетом матча "Валенсия" – "Аталанта" 10 марта называют ничью 1:1. Коэффициент на такой исход равен 8.10.

Смотрите, как "Алатанта" играла в групповом раунде Лиги чемпионов с "Шахтером"

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Лига чемпионов Валенсия Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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