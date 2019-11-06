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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Забивной Додо – в основе: стартовые составы на матч "Динамо" Загреб – "Шахтер"

6 ноября, 20:55

Тренер "горняков" Луиш Каштру выпускает с первых минут палочку-выручалочку по имени Додо

Мораес и Додо - в основе на матч в Загребе

Мораес и Додо - в основе на матч в Загребе / Фото: Reuters

Объявлены стартовые составы на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между загребским "Динамо" и донецким "Шахтером", который начнется в среду в 22:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн Динамо Загреб – Шахтерможно в трансляции на нашем сайте.

Стоит отметить, что у "Шахтера" с первых минут начнет матч Додо, который в предыдущих поединках с "Аталантой" (в Милане) и загребским "Динамо" (в Харькове) отличился результативной передачей и забитым мячом после выхода на замену.

Стартовый состав "Шахтера": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес
Запасные:Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Сикан, Болбат

Смотрите, как Додо забил загребскому "Динамо" в Харькове

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Стартовый состав "Динамо" Загреб: Ливакович – Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич – Стоянович, Моро, Адеми, Леовац – Ольмо, Оршич – Петкович
Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандж, Атьемвен, Гьира, Кендзер.

Читайте также: "Шахтер" в последнее время прогнозируемый, но выше уровнем, чем "Динамо": мнение эксперта о матче в Загребе

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"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионов
Ненад Бьелица и Евгений Коноплянка

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АталантаАталантаАта
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Пропущеные 11
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Как мы писали ранее,фаворитами матча "Динамо" Загреб – "Шахтер"букмекеры называют соперников дончан. Но это уже не первый выездной поединок нынешней Лиги чемпионов, когда аналитики сулят "горнякам" поражение. Тем не менее в случае с предыдущим гостевым матчем "Шахтера" подобные прогнозы не оправдались – лучший клуб Украины в Милане обыграл "Аталанту".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал на выезде "Аталанту" (2:1)

Также мы рассказывали, что против "Шахтера" в матче с Загребом – карма нефартовой даты. Оба предыдущих матча в еврокубках, проходивших 6 ноября, "горняки" проиграли. Пришло время ломать традицию!

Смотрите, как "Шахтер" играл с загребским "Динамо" в Харькове

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб

Источник: Сегодня|Спорт

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