Чемпионский бой UFC отменен: претендент заразился коронавирусом

Боец смешанных единоборств из Бразилии Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя с Камару Усманом на турнире UFC 251, который пройдет 11 июля на "Бойцовском острове". Бернсу пришлось сняться с поединка, скорее всего, ему не будут искать замену, а просто перенесут бой, сообщает mmajunkie.usatoday.com.

Реклама

Читайте также: "Два инсульта – в сердце и мозгу": отец чемпиона UFC Нурмагомедова умер от последствий коронавируса

В соглавном бою чемпион UFC в полулегком дивизионе Алекс Волкановски будет противостоять бывшему обладателю пояса чемпиону Максу Холлоуэю. Именно Волкановски в декабре 2019 года отобрал у Холлоуэя чемпионский пояс и прервал серию Макса из 13 боев без поражений. У Волкановски серия из 18 побед подряд.

Также в бою за вакантный титул UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян встретится с бразильцем Жозе Алду. Этот титул стал вакантным после ухода на пенсию Генри Сехудо. В своем последнем поединке в карьере Сехудо на UFC 249 нокаутом одолел Доминика Круза.

Украшением вечера UFC станет реванш между бывшими чемпионками UFC Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде, а также бой между американской красоткой Пейдж Ванзант и бразильянкой Амандой Рибас.

Реклама

Ситуация с коронавирусом в Украине:

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама