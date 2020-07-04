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Чемпионский бой UFC отменен: претендент заразился коронавирусом

4 июля, 08:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главный поединок UFC 251 Гилберт - Усман пришлось перенести, но сам турнир состоится

Боец смешанных единоборств из Бразилии Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя с Камару Усманом на турнире UFC 251, который пройдет 11 июля на "Бойцовском острове". Бернсу пришлось сняться с поединка, скорее всего, ему не будут искать замену, а просто перенесут бой, сообщает mmajunkie.usatoday.com.

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В соглавном бою чемпион UFC в полулегком дивизионе Алекс Волкановски будет противостоять бывшему обладателю пояса чемпиону Максу Холлоуэю. Именно Волкановски в декабре 2019 года отобрал у Холлоуэя чемпионский пояс и прервал серию Макса из 13 боев без поражений. У Волкановски серия из 18 побед подряд.

Также в бою за вакантный титул UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян встретится с бразильцем Жозе Алду. Этот титул стал вакантным после ухода на пенсию Генри Сехудо. В своем последнем поединке в карьере Сехудо на UFC 249 нокаутом одолел Доминика Круза.

Украшением вечера UFC станет реванш между бывшими чемпионками UFC Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде, а также бой между американской красоткой Пейдж Ванзант и бразильянкой Амандой Рибас.

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UFC смешанные единоборства коронавирус Камару Усман Гилберт Бернс

Источник: Сегодня|Спорт

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