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"Доктора в ринг! Доктора!" Зафиксирован самый страшный нокаут в истории ММА

21 января, 11:13

Американец Бейкер со всей силы бросил на шею своего соотечественника, у которого после нокаута закатились глаза

В социальных сетях появилось видео страшного нокаута, которым американский боец смешанных единоборств Эмон Бейкер победил соотечественника Ричарда Трейу на турнире SSP Fight Night 46 в Калифорнии.

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Соперники с первых секунд пошли в атаку, а затем Бейкер сделал захват, взяв соперника за пояс, и, перевернув в воздухе, опрокинул его головой вниз на настил октагона. Рефери тут же дал сигнал об остановке поединка.

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Удар пришелся на шею. И за жизнь Ричарда Трейу реально стало страшно. "Доктора в ринг! Доктора!" – сразу пронеслось над октагоном. Вследствие такого удара Трейу потерял сознание – у него закатились глаза. Бойца доставили в больницу, благо, его жизнь, по последним сообщениям, вне опасности.

Между тем пользователи соцсетей уже прозвали этот нокаут "самым страшным, который когда-либо видели в ММА".

Напомним, в главном бое января в ММА Макгрегор победил Серроне нокаутом уже на 40-й секунде. Для скандального Конора этот поединок против "Ковбоя" стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Теперь глава UFC Дана Уайт обещает Макгрегору новую схватку с Хабибом в 2020 году. "Их реванш будет самым большим в истории", – говорит Уайт.

Однако Нурмагомедов согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин, по словам его отца, хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.

Смотрите еще один "серьезный" нокаут в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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нокаут MMA UFC Эмон Бейкер Ричард Трейу

Источник: Сегодня|Спорт

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