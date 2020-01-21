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"Феноменальная женщина!": Макгрегора сразила наповал бабушка избитого им "Ковбоя"

21 января, 15:51

Скандальный ирландец прокомментировал жаркие объятия с женщиной, воспитавшей его последнего соперника

Конор Макгрегор и бабушка Дональда Серроне

Конор Макгрегор и бабушка Дональда Серроне / Фото: Getty Images

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился впечатлениями от встречи с Джерри Серроне, бабушкой Дональда Серроне, которого Макгрегор нокаутировал уже на 40-й секунде боя на турнире UFC в Лас-Вегасе. Женщина, посещающая все поединки американского "Ковбоя", по окончании схватки зашла в "клетку", где обняла своего внука, а затем расцеловала и Конора Макгрегора.

"Она просто феноменальная женщина, эта леди. Она была на арене с первого боя вечера и до нашего с Дональдом. Даже после того, как я победил ее внука, она подошла ко мне и проявила ко мне уважение. Я в ответ проявил свое. Было здорово наконец встретиться с ней. Посмотрите на нее. Она – часть нашей игры. Разве нет? Дональд так много дрался в октагоне, и она всегда была рядом с ним. Что за леди! Какого мужчину она воспитала! Я очень рад был разделить с Дональдом октагон", – заявил Макгрегор

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Напомним, для Конора поединок против "Ковбоя" стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Теперь глава UFC Дана Уайт обещает Макгрегору новую схватку с Хабибом в 2020 году. "Их реванш будет самым большим в истории", – говорит Уайт.

Однако Нурмагомедов согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин, по словам его отца, хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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