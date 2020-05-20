"Халатное отношение к вирусу": в России рассказали, почему отец Нурмагомедова – на грани смерти

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, почему оказался на грани жизни и смерти 57-летний Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC в легком весе, главной звезды российского спорта Хабиба Нурмагомедова. Напомним, в настоящее время Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Как мы писали, отец Хабиба снова в коме.

"В Дагестане не были готовы к тому, чтобы противостоять коронавирусу в должной мере, – заявил Камил Гаджиев. – Абдулманап – один из тех, о ком сегодня очень много говорят в контексте дагестанского коронавируса в целом. Это люди, которым не оказали должной медицинской помощи. И это не вина врачей. Я вообще никого конкретно винить не буду, просто скажу, что люди достаточно халатно в целом отнеслись в нашей республике к вирусу. И то, что произошло с Абдулманапом, – некий итог всего"

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

"Я знаю, что он 10 дней лежал, что ему толком помощь не оказывали. Почему не оказывали? Может, не понимали, что это COVID. Может, не было нужных препаратов. Я так понимаю, что осложнения возникли в связи с тем, что у него есть сопутствующие заболевания. Мы же знаем, что у него с сердцем случилась проблема. И на фоне пневмонии у него случился приступ – не помню конкретный диагноз. Но осложнения на сердце случились. И из-за этого он оказался в таком тяжелом состоянии. Ведь известно про COVID, что он бьет по тем, у кого есть сопутствующие заболевания. У Абдулманапа они есть"

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Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдуманап / Фото: Getty Images

"У меня складывается впечатление, что последние 10 дней он находится стабильно в одном тяжелом состоянии. Пару дней назад была информация, что он из комы вышел, потом эту информацию опровергли. Насколько я знаю, он подключен к ИВЛ. И речь о положительной динамике не идет", – цитирует Камила Гаджиева "Спорт-Экспресс"

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Как мы писали ранее, отец Хабиба перенес инсульт и был в коме, также известно, что Нурмагомедову-старшему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

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При этом Абдулманапу Нурмагомедову таки диагностировали COVID-19. В Махачкале тренер якобы отказывался проходить тест на коронавирус и лечился от вирусной пневмонии, но после того, как Нурмагомедову-старшему стало плохо после занятий зарядкой, хотя врачи запрещали ему это делать, его срочно перевезли в столицу РФ. Там и подтвердилось подозрение на опасный вирус.

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