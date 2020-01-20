Из-за нокаута Макгрегора американский армянин проиграл 24 миллиона

Быстрым отключением "Ковбоя" Конор "спустил в унитаз" грандиозную ставку на своего соперника

Бизнесмен Дэн Билзерян проиграл миллион долларов (24 млн гривен) всего за 40 секунд. 39-летний американец армянского происхождения поставил деньги на победу американца Дональда Серроне в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, на турнире организации в Лас-Вегасе. Однако, напомним, Макгрегор победил Серроне нокаутом уже на первой минуте боя.

Тот самый миллион, который проиграл Билзерян

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters Реклама

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Для Конора Макгрегора поединок против "Ковбоя" Дональда Серроне стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Тот бой завершился потасовкой за пределами октагона и дисквалификацией для обоих бойцов. Теперь глава UFC Дана Уайт обещает Макгрегору новую схватку с Хабибом в 2020 году. "Их реванш будет самым большим в истории", – говорит Уайт.

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Однакоотец Нурмагомедова согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.

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