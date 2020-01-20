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Из-за нокаута Макгрегора американский армянин проиграл 24 миллиона

20 января, 10:02

Быстрым отключением "Ковбоя" Конор "спустил в унитаз" грандиозную ставку на своего соперника

Бизнесмен Дэн Билзерян проиграл миллион долларов (24 млн гривен) всего за 40 секунд. 39-летний американец армянского происхождения поставил деньги на победу американца Дональда Серроне в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, на турнире организации в Лас-Вегасе. Однако, напомним, Макгрегор победил Серроне нокаутом уже на первой минуте боя.

Тот самый миллион, который проиграл Билзерян

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters

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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

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Конор Макгрегор и Дональд Серроне

Для Конора Макгрегора поединок против "Ковбоя" Дональда Серроне стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Тот бой завершился потасовкой за пределами октагона и дисквалификацией для обоих бойцов. Теперь глава UFC Дана Уайт обещает Макгрегору новую схватку с Хабибом в 2020 году. "Их реванш будет самым большим в истории", – говорит Уайт.

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Однакоотец Нурмагомедова согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.

Смотрите нокаут года в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

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