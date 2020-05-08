Отощавший Терминатор на неожиданно тихой дуэли: как прошло взвешивание Фергюсона и Гэтжи

Бойцы уложились в лимит своей категории и показали на весах 70,3 кг

Во Флориде состоялась церемония взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам UFC 249, который пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле. Главным поединком вечера станет схватка американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. На кону – титул временного чемпиона в легком весе. Ранее мы сообщали, что участники долгожданного UFC 249 получили специальный протокол.

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани, оба бойца уложились в лимит своей категории и показали на весах 70,3 кг.

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На удивление, традиционная дуэль взглядов Фергюсона и Гэтжи прошла без скандальных выходок бойцов и попыток устроить потасовку. Ведь все помнят скандал на дуэли Хабиба и Фергюсона: "Эль Кукуй" задумал недоброе, а россиянин пнул ногой его пояс. Хотя Тони своим образом – черной курткой и солнцезащитными очками – напоминал отощавшего Терминатора.

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Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдет без зрителей. Изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишен возможности вылететь из России вследствие карантина, и его заменили на Гэтжи. А президент UFC рассказал, подерутся ли Хабиб и Тони в 2020 году.

Смотрите, как тренировался перед поединком боец UFC Тони Фергюсон

Тренировка Тони Фергюсона со скакалкой Видео: Instagram

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