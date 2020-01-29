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Шутка про коронавирус взбесила китайскую чемпинку: полячке грозит месть в "клетке"

29 января, 22:31

Йоанна Енджейчик перед боем с азиаткой Чжан Вейли "надела" на себя противогаз

Чжан Вейли

Чжан Вейли / Фото: Getty Images

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Чемпионка UFC в минимальном весе китаянка Чжан Вейли и бывшая чемпионка организации полячка Йоанна Енджейчик повздорили в социальных сетях в преддверии турнира, который состоится 7 марта в Лас-Вегасе. Причиной стала шутка про коронавирус, эпидемия которого бушует в Китае.

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Йоанна Енджейчик в своих Instagram-сторис опубликовала постер предстоящего турнира, на котором она изображена в противогазе, добавив к записи несколько смайликов. Правда, в настоящее время запись уже удалена.

Китаянка Чжан Вейли резко отреагировала на запись своей предстоящей соперницы Йоанны Енджейчик, намекнув, что отомстит ей за такой "юмор" в "клетке" – во время боя.

"Шутки по поводу трагедии по-настоящему показывают характер человека. Люди умирают, чьи-то отцы, чьи-то матери, чьи-то дети. Говори что угодно обо мне, если это помогает тебе чувствовать себя сильнее, но не шути о происходящем здесь, в Китае. Желаю тебе оставаться здоровой до 7 марта. Скоро увидимся", – написала Чжан Вейли в своем Instagram

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Как мы писали ранее, женскую сборную Китая поместили на карантин в Австралии из-за коронавируса. Выяснилось, что никто из членов футбольной команды не чувствует себя плохо и не несет никакого риска для здоровья населения. Однако игроки и официальные лица китайской сборной пробудут в изоляции до следующей среды.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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UFC смешанные единоборства коронавирус Йоанна Енджейчик Чжан Вейли

Источник: Championat.ru

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