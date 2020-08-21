Украинский боец MMA уничтожил непобедимого поляка: видео сокрушительного нокаута

Дмитрий Побережец, который из-за травм четыре года не появлялся в "клетке", выдал невероятный камбэк

Украинский боец смешанного стиля Дмитрий Побережец сотворил сенсацию на турнире ACA 109 с польском Лодзе, одолев нокаутом непобежденного доселе местного проспекта Адама Палаша. 35-летний украинец эффектно "вырубил" соперника уже в первом раунде противостояния. Ранее легендарная трилогия в UFC завершилась больницей и уходом бывшего чемпиона.

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Отметим, что Дмитрий Побережец в смешанных единоборствах дебютировал в 2009 году. Большинство своих побед тяжеловес одержал нокаутом. Однако почти четыре года, с декабря 2016-го, Дмитрий не выходил в октагон. Хоть Побережец и подписал контракт с UFC, но из-за травм не провел в лучшей лиге мира ни единого боя.

Поединок против Адама Палаша был для Дмитрия дебютным в лиге АСА. Выиграв его, украинец довел свою серию побед в смешанных боях до 15-ти.

Реклама Дмитрий Побережец / Фото: Twitter

Ранее мы писали, что бойца, променявшего Украину на Россию, нокаутировали в главном поединке UFC Fight Night 174. Деррик Льюис одолел Алексея Олейника во втором раунде.

Также мы рассказывали, что звездный боец Конор Макгрегор позвал замуж мать двоих детей. Скандальный ирландец подарил девушке обручальное кольцо аккурат на ее день рождения.

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