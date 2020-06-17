"Я убью ее!": глава UFC угрожает своей звезде расправой, если она завершит карьеру

Президент одного из самых престижных промоушенов в смешанных единоборствах – UFC – прокомментировал заявление чемпионки лиги в двух весовых категориях Аманды Нуньес, которая не исключила ухода из спорта. Дана Уайт крайне расстроен такой перспективой и даже пригрозил девушке. А мы сообщали, что уникальная чемпионка UFC оставит октагон, чтобы сделать детскую: она с подругой ждет ребенка.

"Если она завершит карьеру, я убью ее. Я только-только говорил нашим матч-мейкерам, чтобы они построили для Аманды Нуньес полулегкий дивизион. Сказал, что нужно выстроить эту весовую категорию для нее и понять, что к чему. И теперь она говорит о завершении карьеры? В ее уходе из спорта не вижу ничего хорошего. Это сводит меня с ума", – заявил Уайт MMAJunkie.

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"Вы знаете, как я всегда говорю об этом. Если спортсмен говорит о завершении карьеры, то ему, наверное, стоит уйти. Но это не случай Аманды. В нынешние времена многие мои бойцы ноют о деньгах, и вдруг одна из наших девушек, которая способна биться еще очень долго и зарабатывать много, говорит о том, что может уйти!" — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, на недавнем турнире UFC 250 31-летняя Нуньес, которая занимает первую строчку рейтинга девушек-бойцов вне зависимости от весовой категории, одержала победу над Фелисией Спенсер единогласным решением судей и защитила титул в полулегком дивизионе. За свой поединок бразильянка заработала 450 тысяч долларов.

Бразильянка Аманда Нуньес первой в истории лиги провела защиту, владея двумя поясами.

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