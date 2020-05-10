Знаменитый боец, вызывавший на бой Ломаченко, защитил титул UFC эффектным нокаутом

Американский боец Генри Сехудо на турнире UFC 249 победил Доминика Круза и защитил титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В конце второго раунда Сехудо поймал соперника ударом коленом в голову, после чего бросился его добивать и рефери вынужден был остановить бой. Для Круза этот поединок стал первым после трехлетней паузы в карьере. Напомним, что в главном поединке вечера Джастин Гэтжи неожиданно победил Тони Фергюсона.

После боя Сехудо объявил о завершении карьеры. На его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. Некоторое время назад Сехудо вызывал на кулачный бой Василия Ломаченко, но, получив отказ от украинца, бросил вызов Валентине Шевченко из Киргизии.

"Я величайший боец всех времен. Однако пришло время завершить карьеру. У меня появилась девушка, и я хочу посвятить себя созданию семьи", – признался Генри после боя.

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Сехудо – один из четырех бойцов в истории UFC, завоевывавших пояса в двух дивизионах одновременно. Также американец является олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 2008 году.

Также на первом турнире UFC в эпоху коронавируса не знавший поражений боец UFC отправлен в глубокий нокаут. Нганну уничтожил Розенструйка за 19 секунд на турнире UFC249 – первом в эпоху коронавируса.

А знаменитый боец по прозвищу "Ковбой" проиграл четвертый бой подряд. Энтони Петтис победил Дональда Серроне на первом турнире в эпоху коронавируса. Перед этим Серроне за считанные секунды проиграл Конору Макгрегору.

Смотрите дуэль взглядов Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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