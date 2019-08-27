18-летняя украинка, поразившая мир: чем Дарья Белодед делится в соцсетях

Дарья Белодед / Фото: Instagram

На днях украинская дзюдоистка Дарья Белодед защитила звание чемпионки мира в категории до 48 кг. В финальном поединке Белодед победила японку Фуну Тонаки. После этого, Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории. На момент победы ей исполнилось 18 лет и 11 месяцев.

"Этот год был очень тяжелым для меня, многое пришлось пережить, но я рада, что я смогла хорошо подготовиться к этому чемпионату и сегодня смогла защитить свой титул.

Хочу поблагодарить в первую очередь моих любимых родителей,которые всегда со мной и в радости, и в горе! Это моя самая главная поддержка и мотивация! Спасибо всем близким людям,которые искренне за меня радуются и переживают", – поделилась впечатлениями Дарья у себя в Facebook.

Первых значительных успехов Дарья добилась в 2015 году. Сперва спортсменка стала чемпионкой Украины, а затем выиграла европейское и мировое первенство. Свою первую "взрослую" золотую медаль она взяла через два года на открытом Континентальном Кубке в Праге.

Но главное достижение в жизни спортсменки случилось в 2018 году. Тогда Дарья выиграла чемпионат мира в Баку, став самой юной чемпионкой мира в дзюдо в истории среди всех весовых категорий. В том финале она также победила Тонаки.

Дарья активный пользователь Instagram со 186 тысячами подписчиков. Девушка радует поклонников радостными, а иногда, откровенными фотографиями.

Сейчас Белодед вторая по популярности украинская женщина-спортсмен после Элины Свитолиной и близка к тому, чтобы войти в топ-10 самых популярных украинских спортсменов.

Помимо своих спортивных достижений, Белодед доказала, что она одна из самых красивых украинских спортсменок.

Девушка очаровывает своим проницательным взглядом.

Дарью Белодед можно часто увидеть в классических костюмах.

Но она уже неоднократно доказала, что ей к лицу и вечерние платья, и нарядные костюмы.

Дарья постоянно следит за своим питанием. Девушка и сама кулинар. Она может в субботу вечером нажарить блинчиков или панкейки.

Лучший способ снять стресс для Дарьи - вкусная еда и шопинг.

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Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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