Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Чулки, каблуки и быстрые авто: горячие фото украинских красавиц для мужского календаря 2020 года

14 декабря, 13:23

Украинская гимнастка Ризатдинова стала девушкой января, а легкоатлетка Бех - ноября

Марина Бех

Марина Бех / Фото: Instagram

Две украинские примы спорта согласились сняться для мужского календаря Drive Time на 2020 год от журнала XXL. Ранее мы писали, что самая красивая теннисистка 2014 года Эжени Бушар разделась для мужского журнала.

Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая уже завершила карьеру, стала девушкой января. До этого мы уже рассказывали, что знаменитая украинская гимнастка с ноги закрыла багажник.

Реклама

А бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину Марина Бех-Романчук в красном спортивном авто олицетворяет собой ноябрь. Мы также уже рассказывали, что обворожительная Марина Бех-Романчук поразила сеть откровенными фото на отдыхе. Девушка отдыхала после напряженного сезона в Египте.

В тренде
"Динамо" – "Лугано": видео голов и обзор матча
Динамо - Лугано

Ранее мы также сообщали, что хоккеистки женской сборной США приняли участие в отровенной фотосессии для журнала ESPN Body. В съемках обнаженными приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Ранее в подобных фотосессиях поучаствовали теннисисткиКаролин Возняцки и Серена Уильямс, а также хоккеисты "Сан-Хосе" Брент Бернс и Джо Торнтон.

Смотрите также, как Анна Ризатдинова выступила на Олимпиаде-2016 в Рио под песню Джамалы "1944-й"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

эротическая фотосессия Анна Ризатдинова Марина Бех календарь 2020

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Домогался девочки, высылая ей фото своего органа: секс-скандал в фигурном катании
Домогался девочки, высылая ей фото своего органа: секс-скандал в фигурном катанииДругие
Изображение украинской спортсменки украсило борт самолета крупнейшей авиакомпании в мире
Изображение украинской спортсменки украсило борт самолета крупнейшей авиакомпании в миреДругие
Саблистка-красавица Харлан похвасталась новым фото с возлюбленным-итальянцем
Саблистка-красавица Харлан похвасталась новым фото с возлюбленным-итальянцемДругие
Во время гандбольного матча в Швеции пьяный водитель пробил стену и заехал прямо в зал
Во время гандбольного матча в Швеции пьяный водитель пробил стену и заехал прямо в залДругие
Сногсшибательная училка: как красавица Линдси Вонн читала лекцию на столе в Гарварде
Сногсшибательная училка: как красавица Линдси Вонн читала лекцию на столе в ГарвардеДругие
Сломала позвонки и не чувствует ног: российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высоты
Сломала позвонки и не чувствует ног: российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высотыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...