Чулки, каблуки и быстрые авто: горячие фото украинских красавиц для мужского календаря 2020 года

Марина Бех / Фото: Instagram

Две украинские примы спорта согласились сняться для мужского календаря Drive Time на 2020 год от журнала XXL. Ранее мы писали, что самая красивая теннисистка 2014 года Эжени Бушар разделась для мужского журнала.

Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая уже завершила карьеру, стала девушкой января. До этого мы уже рассказывали, что знаменитая украинская гимнастка с ноги закрыла багажник.

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А бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину Марина Бех-Романчук в красном спортивном авто олицетворяет собой ноябрь. Мы также уже рассказывали, что обворожительная Марина Бех-Романчук поразила сеть откровенными фото на отдыхе. Девушка отдыхала после напряженного сезона в Египте.

Ранее мы также сообщали, что хоккеистки женской сборной США приняли участие в отровенной фотосессии для журнала ESPN Body. В съемках обнаженными приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Ранее в подобных фотосессиях поучаствовали теннисисткиКаролин Возняцки и Серена Уильямс, а также хоккеисты "Сан-Хосе" Брент Бернс и Джо Торнтон.

Смотрите также, как Анна Ризатдинова выступила на Олимпиаде-2016 в Рио под песню Джамалы "1944-й"

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