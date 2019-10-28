Обворожительная Марина Бех-Романчук поразила сеть откровенными фото на отдыхе

Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала своих поклонников откровенными фото в социальной сети.

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Спортсменка выдала отличный результат на чемпионате мира, завоевав для Украины серебряную медаль в прыжках в длину.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

Сейчас же многократная чемпионка Украины и призерша чемпионата Европы находится в Египте и решила поделиться со своими подписчиками ярким фото с отдыха.

В списке ниже – абсолютно все украинские результаты ЧМ-2019. Ярослава Магучих стала первой нашей медалисткой ЧМ, она взяла "серебро" в пряжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Напомним, сборная Украины на ЧМ-2019 в Катаре благодаря серебряным медалям Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук заняла 21-ю строчку в общем медальном зачете, которую разделила с командой Эстонии. 18-летняя Магучих установила мировой рекорд в своем возрасте в секторе для прыжков в высоту. А Бех-Романчук в последний день ЧМ улетела на 6,92 метра в прыжках в длину, уступив лишь лидеру сезона – немке Малайке Михамбо.

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