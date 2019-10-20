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Каблуком по бамперу! Знаменитая украинская гимнастка с ноги закрыла багажник

20 октября, 17:25

Поклонники Анны Ризатдиновой требуют похожих трюков с полкой в плацкарте и кнопкой для вызова лифта

Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

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Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова поразила соцсети эффектным видео в своем Instagram. Бронзовая призерка Олимпиады-2016 закрыла багажник машины с ноги каблуком, продемонстрировав эффектнейший вертикальный шпагат. На вопрос одного из подписчиков – "А полку в плацкарте так можешь закрыть?" – Ризатдинова с улыбкой ответила: "Не пробовала".

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INSTAGRAM

Подписчики Анны Ризатдиновой на видео гимнастки отреагировали, в основном, восторженно. Но проскакивали и отзывы с осуждением:

  • Суперкруто!
  • Класс!
  • Не царапай свою машину!
  • Сексуальная ножка!!!
  • Это видео лишнее, вас не красит!
  • Ай, каблуком по бамперу
  • Я требую серию таких видео
  • Да-да, и видео, где кнопку лифта нажимаешь, не забудь!

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Напомним, не так давно Анна Ризатдинова разошлась с Александром Онищенко. У знаменитой гимнастки и экс-нардепа подрастает сын Роман. В ноябре малышу исполнится два года.

Ранее в интервью "Сегодня" Ризатдинова рассказывала о роли Онищенко в воспитании ребенка. "Саша мне помогает, причем очень активно. Он сам проявляет инициативу: гуляет с ребенком, купает. Лишний раз я просто постою и со стороны понаблюдаю, потому что это настолько приятная картина!"

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гимнастика багажник Анна Ризатдинова WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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