Каблуком по бамперу! Знаменитая украинская гимнастка с ноги закрыла багажник

Поклонники Анны Ризатдиновой требуют похожих трюков с полкой в плацкарте и кнопкой для вызова лифта

Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

Реклама

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова поразила соцсети эффектным видео в своем Instagram. Бронзовая призерка Олимпиады-2016 закрыла багажник машины с ноги каблуком, продемонстрировав эффектнейший вертикальный шпагат. На вопрос одного из подписчиков – "А полку в плацкарте так можешь закрыть?" – Ризатдинова с улыбкой ответила: "Не пробовала".

Читайте также: "Ибра отдыхает": Ирина Морозюк сексуально повторила трюк Златана с мячом на груди

INSTAGRAM

Подписчики Анны Ризатдиновой на видео гимнастки отреагировали, в основном, восторженно. Но проскакивали и отзывы с осуждением:

Суперкруто!

Класс!

Не царапай свою машину!

Сексуальная ножка!!!

Это видео лишнее, вас не красит!

Ай, каблуком по бамперу

Я требую серию таких видео

Да-да, и видео, где кнопку лифта нажимаешь, не забудь!

Читайте также: Как же я о нем мечтала: невеста Зинченко радуется пополнению в семье еще до свадьбы

Напомним, не так давно Анна Ризатдинова разошлась с Александром Онищенко. У знаменитой гимнастки и экс-нардепа подрастает сын Роман. В ноябре малышу исполнится два года.

Ранее в интервью "Сегодня" Ризатдинова рассказывала о роли Онищенко в воспитании ребенка. "Саша мне помогает, причем очень активно. Он сам проявляет инициативу: гуляет с ребенком, купает. Лишний раз я просто постою и со стороны понаблюдаю, потому что это настолько приятная картина!"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram