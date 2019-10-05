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Депутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мира

5 октября, 23:12

В финальном этапе наша спортсменка стала пятой

Ольга Саладуха

Ольга Саладуха / Фото: Reuters

В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Так, в финале тройного прыжка участвовала депутат Верховной Рады – Ольга Саладуха. Ранее мы рассказывали, что американку дисквалифицировали за фальстарт.

Наша спортсменка показала свой лучший результат сезона – 14.52 м, но это достижение не позволило ей оказаться в первой тройке. Как итог – пятое место.

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Выиграла турнир венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас с результатом 15,37 м. Второй стала представительница Ямайки Шаньека Рикеттс – 14,92 м, а замкнула призовую тройку Катрин Ибаргуэн из Колумбии – 14,73 м.

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Ранее мы рассказывали, что очаровательная Бех-Романчук уверенно "прыгнула" в финал чемпионата мира.Наша спортсменка показал четвертый результат.

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

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тройной прыжок Ольга Саладуха легкая атлетика

Источник: Сегодня|Спорт

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