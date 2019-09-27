Дом колхозника для россиян: на чемпионате мира по легкой атлетике вспыхнул "пищевой" скандал

Доха не всех встретила "вкусно" / Фото: AFP

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Сборная Норвегии по легкой атлетике покинула отель, в который заселилась на время проведения чемпионата мира-2019 в катарской Дохе. Об этой рассказали представители российской делегации, поселившейся в той же гостинице, но пока что оттуда не съехавшей.

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"Условия проживания в отеле ужасные, – заявил ТАСС источник в российской команде. – Первый этаж весь в золоте, а остальное – натуральный дом колхозника. Если сравнивать условия этого отеля с тем местом, где мы жили два года назад, то в Лондоне был отель 15 звезд. Еда здесь такая, что невозможно есть. Норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель. Могу со всей уверенностью заявить, что уровень проживания и качество еды в этом отеле не соответствует уровню чемпионата мира. Международная ассоциация легкоатлетических федераций должна незамедлительно разобраться в этой ситуации"

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Как мы писали ранее, символом международной федерации легкой атлетики стали трусы. Новый логотип организации должен был бы объединять в себе изображение беговой дорожки и первую букву нового названия федерации (W), однако больше похож на трусы спортсмена.

Также сообщалось, что Украину на чемпионате мира по легкой атлетике будет представлять депутат Верховной Рады. Прыгунья Ольга Саладуха готовится бороться за медали.

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