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Украину на чемпионате мира по легкой атлетике будет представлять депутат Верховной Рады

27 сентября, 14:34

Ольга Саладуха готовится бороться за медали

Ольга Саладуха

Ольга Саладуха / Фото: Instagram

Уже сегодня стартует чемпионат мира по легкой атлетике. От Украины на это соревнование поедет 44 спортсмена, из них 27 девушек и 16 мужчин. Кстати, можно проголосовать за самых красивых девушек, которые отправятся защищать честь страны.

Вместе с нашими красотками в Катар отправится и народный депутат Украины – Ольга Саладуха. Летом девушка попала в Верховную Раду и готовится покорять для себя новые вершины.

Ольга попробует выполнить олимпийский норматив: чтобы попасть на Олимпиаду-2020 в Токио, ей нужно показать результат – 14,32 метра.

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Саладуха – является чемпионкой мира 2011 года, трехкратной чемпионкой Европы и бронзовой призеркой Олимпийских игр в тройном прыжке.

В 36 лет девушка находится в прекрасной физической форме.

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Возможно, для Ольги этот чемпионат мира станет последним. Спортсменка попробует повторить успех своего коллеги Жана Беленюка, который также является депутатом. Жан в сентябре стал чемпионом мира и намекнул на скорое завершение карьеры.

Ранее мы писали, что Сергей Бубка сохранил высокий пост в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка сохранил пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Также добавим, что Беленюк готов променять Верховную Раду на Олимпийские игры. Чемпион мира по греко-римской борьбе заявил, что предпочтет участие в Олимпийских играх работе в Верховной Раде.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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легкая атлетика спортсмен Ольга Саладуха

Источник: Сегодня|Спорт

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