"Евро в России будет. Билеты проданы, а WADA деньги не вернет": Путин по-своему трактует наказание

Президент РФ собирается сохранить в России и чемпионаты мира - в том числе по волейболу

Владимир Путин / Фото: Reuters

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9 декабря в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россиюот международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Также Россия не имеет право принимать и подавать заявки на крупные турниры мирового уровня.

Тем не менее президент РФ Владимир Путин не спешит отказываться от престижных турниров. И в первую очередь от футбольного Евро-2020. Ранее мы дали список, каких соревнований лишится Россия после наказания WADA.

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"Отпадает ли возможность проведения крупных соревнований в России? Я думаю, что нет, ведь WADA не запретило проводить эти соревнования, – сказал Путин. – Давайте повнимательнее почитаем, что там написано. Они рекомендуют международным федерациям не проводить. Но, скажем, чемпионат Европы у нас все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он прямо сказал — билеты уже проданы. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда. Я думаю, что и чемпионат мира по волейболу, который упомянули, тоже, скорее всего, пройдет.



Вы знаете, мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решения арбитражного суда. Тогда мы поймем, в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям".

Ранее мы также писали, чтороссийских спортсменов хотят полностью убрать из мирового спорта– даже с нейтральным статусом. Комитет спортсменов при WADA просит усилить санкции в отношении России.

Смотрите сюжет о наказании России

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