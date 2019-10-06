Итоги финалов на ЧМ по легкой атлетике: Украина без медали, новые рекорды от американцев

Сборная США / Фото: Reuters

В субботу в Дохе на чемпионате мира по легкой атлетике прошли финалы в семи дисциплинах: толкание ядра и эстафета 4х100 у мужчин, а также бег на 500, 1500 метров, эстафета 4х100 и тройной прыжок у женщин. Ранее мы рассказывали, что очаровательная Бех-Романчук уверенно "прыгнула" в финал чемпионата мира.

Толкание ядра, мужчины.

Интересно, что в этой дисциплине у троих призеров разница в результате всего один сантиметр. Так, золотая медаль досталась представителю из США Джо Ковачу. Спортсмен показал результат 22, 91 метра, установив рекорд чемпионатов мира.

Второе и третье места поделили американец Райан Крузер и австралиец Томас Уолш с результатом 22,90 метра. Американец получил серебро из-за большего количества попыток.

Тройной прыжок, женщины.

Выиграла турнир венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас с результатом 15,37 м. Второй стала представительница Ямайки Шаньека Рикеттс – 14,92 м, а замкнула призовую тройку Катрин Ибаргуэн из Колумбии – 14,73 м. Кстати, в этом соревновании участвовала Ольга Саладуха, которая заняла пятое место.

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Бег на 1500 метров, женщины.

Тут победу одержала представительница Нидерландов Сифан Хассан. Спортсменка финишировала со временем 3:51,95 минуты, обновив рекорд чемпионатов мира на этой дистанции. Второе место осталось за кенийской спортсменкой Фейс Кипьегон, а третье за Гудаф Цегай из Эфиопии.

Бег на 5000 метров, женщины.

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А вот на забеге в 5 километров был обновлен рекорд чемпионата мира по легкой атлетике. Его обладательницей стала кенийская спортсменка Хеллен Обири. Она пробежала дистанцию за 14:26,72 минуты.

На втором месте оказалась ее соотечественница Маргарет Челимо Кипкембой. Тройку лидеров замкнула представительница Германии – Констанц Клостерхалфен.

Эстафета 4х100, женщины.

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В женской эстафете 4х100 победу одержала Ямайка. Девушки продемонстрировали результ в 41.44 секунды. Второе место за Англией – 41,85, а третье за США – 42,10.

Эстафета 4х100, мужчины.

У мужчин же в этой дисциплине победу одержала сборная США. Спортсмены пробежали эстафету 4х100 за 37,10 секунды. Вторыми к финишу пришли представители из Великобритании – 37,36, а бронзу взяли японцы – 37,43.

Расписание 5 октября на ЧМ по легкой атлетике:

Поздно ночью пройдет финал марафона у мужчины. От Украины будет учавствовать Игорь Порозов.

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Также мы рассказывали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Наталья Прищепа стала лицом 800-метровки. Ее кадры облетели все ведущие мировые информационные агентства. Спортсменка обратила на себя внимание фотографов своим маникюром.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

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