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Красотка под соснами: украинская спортсменка приковала к себе взгляды пикантным фото

14 июня, 22:06

Олег Люлька Олег Люлька

Вице-чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу Наталия Гергель флиртует со своими поклонниками

Сексапильная вице-чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу киевлянка Наталия Гергель, пользуясь теплой погодой, не отказала себе в удовольствии искупаться в солнечных лучах. Жгучая брюнетка блеснула своими формами, выложив в Instagram соблазнительное фото со спины в одном купальнике, сделанное в окружении сосен на территории загородного клуба. "Только не говори мне, что я – в твоем сердце. Мне не нравятся людные места", – флиртует со своими фолловерами спортсменка.

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INSTAGRAM

"Набрала 4 кг и сделала новую прическу", – призналась своим подписчикам Наталия Гергель. И если прическу фолловеры девушки заметили, то о лишних килограммах, якобы "прилипших" к ней во время карантина, этого не скажешь.

  • "И где эти 4 кг?" – спрашивают у Наталии
  • "На весах – точно", – отвечает девушка
  • "Ну тогда можно еще набрать! Прекрасно выглядишь!"

Смотрите, как тренируется Наталия Гергель

INSTAGRAM

Смотрите другие яркие фото Наталии Гергель

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Ранее мы писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

Также мы рассказывали, что Мисс Бум Бум разденется, если бывший клуб Шевы выиграет Лигу чемпионов. Модель Playboy из Великобритании Джессика Лопес болеет за "Челси" и ради любимой команды готова на многое.

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фитнес бодибилдинг WAGs Наталия Гергель

Источник: Сегодня|Спорт

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