Красотка под соснами: украинская спортсменка приковала к себе взгляды пикантным фото

Вице-чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу Наталия Гергель флиртует со своими поклонниками

Сексапильная вице-чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу киевлянка Наталия Гергель, пользуясь теплой погодой, не отказала себе в удовольствии искупаться в солнечных лучах. Жгучая брюнетка блеснула своими формами, выложив в Instagram соблазнительное фото со спины в одном купальнике, сделанное в окружении сосен на территории загородного клуба. "Только не говори мне, что я – в твоем сердце. Мне не нравятся людные места", – флиртует со своими фолловерами спортсменка.

Читайте также: Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока "Динамо" поделилась откровенным кадром

INSTAGRAM

"Набрала 4 кг и сделала новую прическу", – призналась своим подписчикам Наталия Гергель. И если прическу фолловеры девушки заметили, то о лишних килограммах, якобы "прилипших" к ней во время карантина, этого не скажешь.

"И где эти 4 кг?" – спрашивают у Наталии

"На весах – точно", – отвечает девушка

"Ну тогда можно еще набрать! Прекрасно выглядишь!"

Смотрите, как тренируется Наталия Гергель

INSTAGRAM

Смотрите другие яркие фото Наталии Гергель

Читайте также: Огненное спасение от жары: сексапильная словацкая велосипедистка оголилась в бассейне на все сто

Ранее мы писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

Также мы рассказывали, что Мисс Бум Бум разденется, если бывший клуб Шевы выиграет Лигу чемпионов. Модель Playboy из Великобритании Джессика Лопес болеет за "Челси" и ради любимой команды готова на многое.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться