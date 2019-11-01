Марина Бех-Романчук впервые в карьере признана лучшей спортсменкой Украины по итогам месяца

Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

Национальный олимпийский комитет Украины признал вице-чемпионку мира по прыжкам в длину Марину Бех-Романчук лучшей спортсменкой октября. Ее личный наставник Вадим Крушинский признан лучшим тренером второго осеннего месяца. Отметим, для Марины это первое высокое признание НОК Украины.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) талантливая 24-летняя украинка с результатом 6,92 метра принесла Украине серебряную медаль, пропустив вперед только лидера сезона немку Малайку Михамбо.

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Добавим, что на ЧМ-2019 сборная Украины завоевала еще одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Напомним, сборная Украины на ЧМ-2019 в Катаре благодаря серебряным медалям Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук заняла 21-ю строчку в общем медальном зачете, которую разделила с командой Эстонии.

Несколько дней назад обворожительная Марина Бех-Романчук поразила сеть откровенными фото на отдыхе. Девушка отдыхала в Египте.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

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