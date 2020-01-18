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Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020 после девяти дней

18 января, 01:24

Украинцы пока завоевали медали только в составе смешанной Олимпийской команды

Лозанна-2020

Лозанна-2020

На Юношеских Олимпийских играх 2020 года завершился очередной соревновательный день. Сегодня разыгрывали два комплекта наград среди саночников. У девушек-одиночниц золотую медаль завоевала немка Мерле Фрабель, серебро досталось ее соотечественнице Джессике Дегенхардт. В двойке у мужчин чемпионами также стали немцы – Мориц Ягер и Валентин Штодте.

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Украинская саночница Юлианна Туницкая, которая в этом сезоне уже побеждала на юношеском Кубке мира, заняла высокое пятое место. А вот в мужских санях-двойках Вадим Микиевич и Богдан Бабура были дисквалифицированы.

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Лидерство в общем зачете удерживает Россия – на ее счету пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых награды. Отметим, что российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.

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Следом за Россией идет Швейцария: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых. Замыкает тройку смешанная олимпийская команда (4, 4, 4). В составе смешанной команды две медали завоевали украинцы. Ранее мы писали, что украинцы София Нестерова и Артем Даренский завоевали бронзовые медали в составе команды Team Visionв парном катании.

А перед этим хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд.

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Россия58619
2Швейцария
    		55313
    Смешанная команда44412
    3Япония4217
    4Швеция3025
    5Франция2349
    6Италия2327
    7Германия2215
    8Австрия2147
    9Норвегия2013
    10Нидерланды2002
    11Испания1124
    Китай1124
    13Финляндия1102
    14Польша1001
    Южная Корея1001
    16Израиль0112
    17Колумбия0101
    Латвия0101
    Словения0101
    Чехия0101
    21США0022
    22Беларусь0011
    Грузия0011
    Всего стран: 23383637111
    Видео: Reuters

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    медали юношеская Олимпиада медальный зачет юношеские олимпийские игры

    Источник: Сегодня|Спорт

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