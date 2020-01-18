Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020 после девяти дней

Лозанна-2020

На Юношеских Олимпийских играх 2020 года завершился очередной соревновательный день. Сегодня разыгрывали два комплекта наград среди саночников. У девушек-одиночниц золотую медаль завоевала немка Мерле Фрабель, серебро досталось ее соотечественнице Джессике Дегенхардт. В двойке у мужчин чемпионами также стали немцы – Мориц Ягер и Валентин Штодте.

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Украинская саночница Юлианна Туницкая, которая в этом сезоне уже побеждала на юношеском Кубке мира, заняла высокое пятое место. А вот в мужских санях-двойках Вадим Микиевич и Богдан Бабура были дисквалифицированы.

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Лидерство в общем зачете удерживает Россия – на ее счету пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых награды. Отметим, что российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Следом за Россией идет Швейцария: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых. Замыкает тройку смешанная олимпийская команда (4, 4, 4). В составе смешанной команды две медали завоевали украинцы. Ранее мы писали, что украинцы София Нестерова и Артем Даренский завоевали бронзовые медали в составе команды Team Visionв парном катании.

А перед этим хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 5 8 6 19 2 Швейцария 5 5 3 13 – Смешанная команда 4 4 4 12 3 Япония 4 2 1 7 4 Швеция 3 0 2 5 5 Франция 2 3 4 9 6 Италия 2 3 2 7 7 Германия 2 2 1 5 8 Австрия 2 1 4 7 9 Норвегия 2 0 1 3 10 Нидерланды 2 0 0 2 11 Испания 1 1 2 4 Китай 1 1 2 4 13 Финляндия 1 1 0 2 14 Польша 1 0 0 1 Южная Корея 1 0 0 1 16 Израиль 0 1 1 2 17 Колумбия 0 1 0 1 Латвия 0 1 0 1 Словения 0 1 0 1 Чехия 0 1 0 1 21 США 0 0 2 2 22 Беларусь 0 0 1 1 Грузия 0 0 1 1 Всего стран: 23 38 36 37 111

Видео: Reuters

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