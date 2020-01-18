Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020 после девяти дней

На Юношеских Олимпийских играх 2020 года завершился очередной соревновательный день. Сегодня разыгрывали два комплекта наград среди саночников. У девушек-одиночниц золотую медаль завоевала немка Мерле Фрабель, серебро досталось ее соотечественнице Джессике Дегенхардт. В двойке у мужчин чемпионами также стали немцы – Мориц Ягер и Валентин Штодте.
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Украинская саночница Юлианна Туницкая, которая в этом сезоне уже побеждала на юношеском Кубке мира, заняла высокое пятое место. А вот в мужских санях-двойках Вадим Микиевич и Богдан Бабура были дисквалифицированы.
Лидерство в общем зачете удерживает Россия – на ее счету пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых награды. Отметим, что российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.
Следом за Россией идет Швейцария: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых. Замыкает тройку смешанная олимпийская команда (4, 4, 4). В составе смешанной команды две медали завоевали украинцы. Ранее мы писали, что украинцы София Нестерова и Артем Даренский завоевали бронзовые медали в составе команды Team Visionв парном катании.
А перед этим хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд.
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|5
|8
|6
|19
|2
|Швейцария
|5
|5
|3
|13
|–
|Смешанная команда
|4
|4
|4
|12
|3
|Япония
|4
|2
|1
|7
|4
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|5
|Франция
|2
|3
|4
|9
|6
|Италия
|2
|3
|2
|7
|7
|Германия
|2
|2
|1
|5
|8
|Австрия
|2
|1
|4
|7
|9
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2
|11
|Испания
|1
|1
|2
|4
|Китай
|1
|1
|2
|4
|13
|Финляндия
|1
|1
|0
|2
|14
|Польша
|1
|0
|0
|1
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|16
|Израиль
|0
|1
|1
|2
|17
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|Латвия
|0
|1
|0
|1
|Словения
|0
|1
|0
|1
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|21
|США
|0
|0
|2
|2
|22
|Беларусь
|0
|0
|1
|1
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|Всего стран: 23
|38
|36
|37
|111
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