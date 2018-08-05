Михаил Романчук завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по плаванию

Сегодня, 20:49

Украинец менее секунды проиграл победителю заплыва Флориану Веллброку

Михаил Романчук. Фото AFP
Михаил Романчук. Фото AFP

На чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в Глазго, сегодня разыгрывались медали в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем. Украинец Михаил Романчук занял второе место, уступив победителю Флориану Веллброку 0,73 секунды. Бронза досталась итальянцу Грегорио Патриньери из Италии.

Еще один украинец, Сергей Фролов, показал 7-й результат.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.

Сегодня украинские синхронистки стали чемпионками Европы в комбинации. Наша команда заняла место на пьедестале между итальянками и испанками.

А перед этим украинка Димченко завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по гребле. Украинка упустила второе место после просмотра "фотофиниша".

Континентальное "золото" выиграл велосипедист Роман Гладыш, который победил в скрэтче. Еще одну медаль в велоспорте принесли Украине Любовь Басова и Елена Старикова, завоевавшие "серебро" в командном спринте.
плавание, медали, Чемпионат Европы, Михаил Романчук

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Источники:

sport.ua, Сегодня|Спорт

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