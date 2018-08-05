Украинские синхронистки стали чемпионками Европы в комбинации

Наша команда заняла место на пьедестале между итальянками и испанками

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала золотые медали в командной комбинации на чемпионате Европы. За нашу команду выступали Марина Алексеева, Валерия Апрельева, Александра Кашуба, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Владислава Алексеева, Марта Федина, Яна Нарежная, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно.

Украинки набрали 94,4667 балла, опередив сборную Италии (92,6000) и Испании (91,4667).

Ранее сегодня мы писали, что украинка Димченко завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по гребле. Украинка упустила второе место после просмотра "фотофиниша".

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м и 1500 м свободным стилем.

Континентальное "золото" выиграл велосипедист Роман Гладыш, который победил в скрэтче. Еще одну медаль в велоспорте принесли Украине Любовь Басова и Елена Старикова, завоевавшие "серебро" в командном спринте.

Кроме того, украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" континентального первенства.