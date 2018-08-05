Украинка Димченко завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по гребле

Украинская спортсменка Диана Димченко завоевала бронзовую медаль в женской одиночной гонке на чемпионате Европы по гребле. Украинка практически всю дистанцию шла второй, но на последних метрах немного сдала и в итоге упустила "серебро" после просмотра "фотофиниша". Первое место заняла Жаннин Гмелин из Швейцарии, а второе – Магдалене Лобниг из Австрии.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м и 1500 м свободным стилем.

Континентальное "золото" выиграл велосипедист Роман Гладыш, который победил в скрэтче. Еще одну медаль в велоспорте принесли Украине Любовь Басова и Елена Старикова, завоевавшие "серебро" в командном спринте.

Кроме того, украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" континентального первенства.

Серебряную медаль выиграла и парная четверка в академической гребле - Дарья Верхоляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько.