Украинка Димченко завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по гребле

Сегодня, 16:44

Украинка упустила второе место после просмотра "фотофиниша"

Диана Димченко. Фото НОК Украины
Диана Димченко. Фото НОК Украины

Украинская спортсменка Диана Димченко завоевала бронзовую медаль в женской одиночной гонке на чемпионате Европы по гребле. Украинка практически всю дистанцию шла второй, но на последних метрах немного сдала и в итоге упустила "серебро" после просмотра "фотофиниша". Первое место заняла Жаннин Гмелин из Швейцарии, а второе – Магдалене Лобниг из Австрии.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м и 1500 м свободным стилем.

Континентальное "золото" выиграл велосипедист Роман Гладыш, который победил в скрэтче. Еще одну медаль в велоспорте принесли Украине Любовь Басова и Елена Старикова, завоевавшие "серебро" в командном спринте.

Кроме того, украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" континентального первенства.

Серебряную медаль выиграла и парная четверка в академической гребле - Дарья Верхоляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько.
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Сегодня|Спорт

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